Come curare le afte in bocca: 5 rimedi naturali molto efficienti che agiscono velocemente

Tutti ne avrete sentito parlare e a tutti è capitato di averne avuto almeno una nella propria vita. Stiamo parlando delle afte, delle piccole lesioni della cute all’interno della bocca. Alla vista sono piccole abrasioni che possono arrecare anche molto fastidio alla persona che le presenta, fino a diventare anche molto dolorose.

Riguardo le causa della comparsa delle afte, lo stress sembra ad oggi uno dei fattori maggiori implicati nella comparsa di questo fenomeno. Ma tra gli altri fattori scatenanti possiamo riconoscere il contatto con gli oggetti sporchi, dieta povera di vitamina B12 o anche squilibri ormonali.

La prevenzione delle afte si ottiene con un’igiene orale costante e anche con una corretta alimentazione. Ma quali sono i rimedi per eliminare questo brutto e doloroso fastidio? Se il dolore provocato dalla lesione è molto forte, si consiglia di recarsi in farmacia per acquistare l’idoneo medicinale. Oltre ai farmaci, esistono veloci rimedi naturali che possono aiutare nell’eliminazione di questo fastidio.

Comparsa delle afte, quali sono i rimedi naturali per eliminarle?

C’è da dire innanzitutto che le afte non sono contagiose e in genere tendono a scomparire da sole. Tuttavia, se in casa avete qualcuno di questi ingredienti, potreste utilizzarlo nella cura del vostro fastidio. Ad esempio, il miele si rivela un’importante aiuto per la scomparsa delle afte dal momento che può calmare il dolore, ridurre l’irritazione e le dimensioni della lesione. Anche l’olio di cocco imbevuto in un po’ di cotone e applicato circa 3-4 volte al giorno sulla lesione può essere d’aiuto per ridurre il dolore.

Potete usare anche l’acqua ossigenata che pulisce e disinfetta. Ovviamente, va ricordato che basta diluire un cucchiaio di acqua ossigenata al 3% con un cucchiaio d’acqua. A questi rimedi, poi, se ne aggiungono altri come ad esempio un’infusione concentrata di camomilla o lo yogurt. Tutti questi rimedi vi aiuteranno nella cura e nell’eliminazione delle vostre afte.