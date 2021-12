Senza alcuna ombra di dubbio, lavare i denti è uno dei gesti che ripetiamo meccanicamente ogni giorno. Nelle case di tutte le persone è impossibile non trovare lo spazzolino da denti, uno strumento indispensabile nella quotidiana igiene orale. Tuttavia, capita spesso che non si conosca il modo giusto per conservarlo. Scopriamo insieme i 7 errori che si commettono quotidianamente.

Lo spazzolino da denti è un oggetto molto comune che utilizziamo per la nostra igiene orale tutti i giorni più di una volta. Nonostante la sua frequenza d’uso, quando abbiamo finito di utilizzarlo e lo riponiamo nel contenitore commettiamo inconsapevolmente alcuni errori. Conosciamoli meglio ed evitiamoli!

Ogni giorno ognuno di noi lava i denti, sempre di fretta, e poi ripone lo spazzolino nel contenitore accanto al lavandino. Come è possibile che un’operazione apparentemente così semplice nasconda in realtà tante accortezze a cui fare attenzione? Non a caso, sono tanti gli errori che possono causare il proliferare dei batteri.

I 7 errori da evitare per conservare nel modo giusto lo spazzolino da denti

Il primo errore da evitare quando conserviamo lo spazzolino è quello di non sciacquarlo correttamente e quindi rischiare di lasciare al suo interno residui di cibo e dentifricio. Bisogna assicurarsi che sia completamente pulito prima di riporlo. Un altro consiglio per non sbagliare è quello di posizionarlo in verticale: in questo modo si asciugherà più velocemente dato che l’acqua defluirà verso il basso.

Se pensate che sia corretto riporre lo spazzolino da denti in un cassetto state sbagliando. Un gesto simile potrebbe rallentare il processo di asciugatura favorendo la proliferazione dei batteri. Lo stesso discorso vale se lo conservate in un bicchiere insieme agli altri. Il contatto ravvicinato tra spazzolini rende più facile lo scambio tra batteri, un’abitudine pericolosa soprattutto se in casa c’è una persona malata.

Un altro errore da evitare è quello di riporlo vicino al lavandino in quanto potrebbe essere esposto maggiormente a schizzi di sapone e detersivi. Se siete malati dovete assolutamente cambiare spazzolino a seguito di un infezione o un raffreddore. Infine, la cosa più importante, non bisogna conservarlo troppo a lungo, dopo i tre mesi di utilizzo le setole vanno sostituite in quanto non sono più idonee per una corretta igiene orale.