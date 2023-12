Coppia sconvolta quando vede l’ecografia: “Ci ha guardato e ci ha detto che è un caso che accade una volta ogni 15 milioni”

Una gravidanza su 15 milioni, è così che il medico di questa coppia l’ha definita. La storia di questa mamma e questo papà è diventata virale sui social e ha lasciato stupite migliaia di persone.

Bethani e Tim Webb vivono a Hythe e dopo due anni di relazione, hanno deciso di unirsi in matrimonio. I due volevano avere dei figli, così hanno deciso di provare subito. Bethani è rimasta incinta dopo soli 3 mesi.

Si sono recati a fare l’ecografia di routine, erano emozionatissimi, ma di certo non si aspettavano di sentire quelle parole uscire dalla bocca della ginecologa.

Ha preso l’ecografo e ha iniziato a visitarmi. Poi ha sgranato gli occhi e si è fermata. Ci ha guardato, in silenzio. Dopo un po’ ha sorriso. Poi ci ha riguardato. Io non capivo. Alla fine mio marito le ha chiesto quale fosse il problema e lei ci ha detto che una cosa del genere capita in una gravidanza ogni 15 milioni.

Nella pancia di Bethani stavano crescendo 4 bambini identici.

Ero scioccata, non riuscivo a crederci. Ho pensato che mi stesse prendendo in giro.

Alla 33esima settimana di gestazione, Bethani e Tim sono diventato genitori di 4 bellissime bambine: Abigail, McKayla, Grace e Emily. Nessuno dei due neo genitori ha storie di gemelli in famiglia e le 4 bambine sono state concepite in modo naturale, senza fecondazioni assistite o altri aiuti. La cosa più sorprendente è che le 4 gemelle sono identiche, così identiche che è difficile distinguerle perfino per la coppia.

Non mi vergogno di dirlo. Abbiamo usato lo smalto ai piedini per distinguerle, di colori diversi. La nostra vita non è facile, ma non la cambierei per nulla al mondo. 48 pannolini al giorno, spese esorbitanti, che non voglio nemmeno elencarvi. A volte abbiamo dovuto chiedere un aiuto economico. La nostra storia è arrivata all’attenzione di alcuni volontari, che sono venuti a casa ogni settimana e ci hanno aiutato con le collette della comunità locale. Abbiamo anche potuto acquistare una macchina più grande. Non è facile, nemmeno oggi, ma noi ci sentiamo incredibilmente fortunati perché la vita ci ha regalato 4 doni preziosi.

Oggi questa bellissima famiglia vive con la mamma di Tim, una nonna amorevole che ama aiutarli e prendersi cura delle sue bellissime 4 nipotine.