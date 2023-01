La storia di questa coppia ha fatto il giro del mondo, scaldando il cuore di tantissime persone. È sempre bello vedere che esiste ancora qualcuno con un cuore così grande, in grado di mettersi nei panni altrui.

Credit: KCAL News – YouTube

Tutto è iniziato quando, un giorno, una famiglia arrivata negli Stati Uniti dal Vietnam, si è fermata per scattare una fotografia ricordo di quella nuova esperienza che avrebbe cambiato le loro vite.

Il papà ha posato la borsa dei pannolini di sua figlia e ha preso il telefono per scattare la fotografia. Quando è tornato al suo alloggio, si è reso conto di non aver ripreso quella borsa. Conteneva tutta la sua vita, compreso il suo portafoglio.

Aveva deciso di fare quel viaggio per poter frequentare il college, ma senza i suoi soldi non poteva pagare le rette e nemmeno tornare al suo paese. Aveva perso anche i passaporti.

Credit: KCAL News – YouTube

Nel frattempo, una coppia è passata in quello steso punto e ha notato quella borsa per neonati. Gabriel Ruiz e Gabriela Jauregui, questi i loro nomi, si sono subito fermati, per vedere se nei dintorni ci fosse il proprietario.

Non vedendo nessuno, hanno deciso di aprirla per vedere il contenuto. All’interno c’erano i pannolini e tutti gli accessori da neonato. Guardando meglio, la coppia ha trovato un portafoglio pieno di carte di credito e 5 mila dollari in contanti. Tuttavia nessun documento.

Gabriel Ruiz e Gabriela Jauregui avrebbero potuto prendere quei soldi e chiudere gli occhi, ma l’idea non è nemmeno passata nella loro mente.

Credit: KCAL News – YouTube

I nomi sulle carte erano in vietnamita, nessun indirizzo. Così, hanno provato a cercare il proprietario su Facebook per tutta la notte.

Il papà era disperato, è tornato sul posto in cerca della sua borsa, ma non c’era più. Non aveva idea di come avrebbe fatto. Era preoccupato per la sua famiglia e soprattutto per la sua bambina.

Il giorno successivo, la coppia ha deciso di guardare nuovamente all’interno di quella borsa, ed è stato allora che i due fidanzati hanno trovato una chiusura che non avevano notato. All’interno c’erano tanti documenti con tutte le informazioni di cui avevano bisogno, perfino il numero di telefono.