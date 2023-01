La storia di Daeyr Neely, un bambino di soli 8 anni, ci lascia una lezione importante di cui dovremmo fare tesoro. A volte sottovalutiamo quanto siamo fortunati per ciò che abbiamo nelle nostre vite. Questo bambino avrebbe fatto qualsiasi cosa pur di avere una casa e un letto in cui dormire.

Il suo video è diventato virale sul web, dopo la sua reazione davanti ad un gesto altruista e pieno d’amore di un’associazione dal cuore grande.

Tutto è iniziato quando Daeyr Neely aveva solo due anni. La sua mamma ha perso il lavoro e, con il passare del tempo, anche la sua casa e tutti i suoi beni.

Sono stati costretti a farsi ospitare e chiedere aiuto a tutti quelli che conoscevano, finché la donna non ha capito che la soluzione migliore fosse quella di trasferirsi in una struttura d’accoglienza, in attesa che il governo facesse qualcosa per aiutarli e trovare loro un alloggio stabile.

Crescendo in quella struttura, il bambino ha iniziato ad avere problemi, anche a scuola. Quella situazione non era di certo facile.

Poi, dopo anni di lotte, è arrivato il momento. Una casa tutta loro in cui andare a vivere. Mamma e figlio erano felici, ma nonostante avessero il loro nido, c’erano ancora tante cose a cui erano costretti a rinunciare, come ad esempio un comodo letto. Per tanto tempo, il piccolo Daeyr Neely ha dormito su un mucchio di coperte.

La loro triste storia è arrivata all’attenzione dell’organizzazione senza scopo di lucro Humble Home. Dopo aver capito in quale situazione vivessero, i volontari hanno deciso di fare qualcosa per aiutare la famiglia.

Sono riusciti a reperire mobili dalla loro comunità e ad arredare nel miglior modo possibile la casa, compresa la cameretta del bambino.

Quando Daeyr ha visto la sua stanza, il suo letto e tutti quei giocattoli, è scoppiato in lacrime. Non riusciva a credere, dopo tanti anni, di avere finalmente un caldo e comodo letto.

Il video diventato virale sul web, mostra la sua commovente reazione. È riuscito a scaldare il cuore del mondo intero!