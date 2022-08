Diario scuola 2022/2023, qualche idea per te

Il diario per la scuola 2022/2023 non può mancare nello zaino di tutti gli studenti, dalle elementari all’università. E anche di tante persone che usano i diari più belli, divertenti e iconici come agende per il lavoro. Ogni anno l’appuntamento con il nuovo diario annuale è imperdibile.

Su Amazon possiamo trovare tanti modelli di diari ideali per i più piccini e anche per i più grandicelli. Cerchiamo di compiere sempre la scelta migliore, sia per quello che riguarda le preferenze degli studenti sia per le necessità magari dettate dalle maestre alla fine dell’anno scolastico precedente.

Agenda Comix 16 mesi, STD

Lo store di Comix propone la sua ricca collezione di diario per la scuola, disponibili in diversi modelli e colori. 576 pagine stampate a colori con copertina rigida, per un’agenda 16 mesi che ti accompagna per più di un anno con contenuti divertenti, testi, barzelletta, fumetti, aforismi e anche sticker colorati.

Diario/Agenda Fluffy 2022/2023 – 16 mesi, Chiara Ferragni x Pigna, con cofanetto

Lo store di Pigna anche quest’anno propone la sua linea per la scuola disegnata da Chiara Ferragni. Qui il morbidissimo diario Fluffy 2022/2023 (disponibile anche nella versione agenda pocket, ma senza l’effetto Fluffy): agenda 16 mesi formato 13×18 con cofanetto, copertina in peluche rosa ocn icone Eyelike e una stella, tasca interna con adesivi 3D, segnapagina personalizzato.

Offerta Diario/Agenda fluffy 2022/2023 - 16 mesi, Chiara Ferragni x Pigna, con cofanetto Diario/Agenda 16 mesi 2022/2023

Formato 13x18 con cofanetto

Copertina fluffy in peluche rosa con icone Eyelike e stella

Tasca interna con set di adesivi gommosi 3D con i protagonisti del mondo di Chiara Ferragni

Segnapagina personalizzato rosa con logo Eyelike

Diario scuola 2022/2023: Agenda scolastica giornaliera 12 mei, per elementari, medie e superiori, con copertina flessibile e calendario, Modello Fortnite

Miltzou Yerm, invece, presenta il diario scuola 2022/2023 di Fortnite con copertina flessibile, da inizio settembre 2022 a fine agosto 2023, nel formato A5.

Grupo Erik: Diario scuola 2022/2023 Harry Potter, diario scolastico giornaliero con 11 mesi, 16x14cm

Lo store di Grupo Erik, poi, propone l’agenda dedicata a Harry Potter, un diario che dura 11 mesi disponibile anche in altre varianti, con diversi personaggi. Il diario misura 16×14 cm ed è quadrato con spirale. Ci sono tante illustrazioni e anche degli sticker.

Grupo Erik: Diario Scuola 2022 2023 Harry Potter, diario scolastico giornaliero con 11 mesi, 16x14cm, ideale come diario harry potter, diario scuola 2022 2023 elementari, diario harry potter 2022 2023 ⚡️DIARIO HARRY POTTER 2022-2023: pronti per il nuovo anno scolastico? Con questo diario Harry Potter avrete tutta la sua magia a disposizione per affrontarlo nel migliore dei modi!

⚡️CARATTERISTICHE: il diario misura 16x14 cm, con la sua pratica forma quadrata, ti accompagnerà durante tutto l'anno scolastico, da Agosto 2022 a Giugno 2023! Ogni pagina include un simpatico disegno e un ampio spazio da dedicare a tutte le tue attività giornaliere. Inoltre i fogli bianchi da 100 gr/m2 sono resistenti a qualsiasi pennarello! Così comodo da trasportare nello zaino o in borsa, lo potrai portare sempre con te!

⚡️EXTRA: a rendere unico questo diario sono tutti i suoi dettagli extra, c'è davvero da sbizzarrirsi! Oltre alla scheda attività e ai 4 fogli dedicati all'orario scolastico, include 16 fantastiche illustrazioni sparse per il diario, stickers con cui personalizzare le tue note, un righello segnalibro, tasca espandibile per custodire bigliettini, mappe, elenco festività, un planner annuale e molte altre pagine per appunti vari. Scatena la tua creatività!

⚡️ORIGINALITÀ e FANTASIA: spicca fra i banchi di scuola grazie al tuo diario 2022-2023! La copertina morbida con immagine fronte-retro ti da la possibilità di personalizzarlo a tuo piacimento; la rilegatura a spirale lo rende comodo alla scrittura e la chiusura elastica mantiene al sicuro tutto il suo contenuto

⚡️VERSATILE: per la scuola, il liceo o l'università, scegli tu! La si può usare come diario scuola 2022 2023, diario 2022 2023 scuola elementare, diario scuola media, diario scuola 2022 2023 superiori, diario scuola bambina, diario elementari bambino, diario ragazza o diario scuola ragazzo

Smemoranda Manga Special Edition – Diario scuola 2022-2023, 16 Mesi, da settembre 2022 a dicembre 2023, Agenda scolastica con sticker, 544 pagine con copertina rigida, Versione medium 11×15 cm, Colore Nero/Bianco

Per tutti gli amanti dei manga, ecco il diario special edition di Smemoranda, da acquistare direttamente sullo store del brand su Amazon. La copertina è stata pensata da Mangaka 96 e realizzata dalla disegnatrice Ninfadora.

Offerta Smemoranda Manga Special Edition - Diario Scuola 2022-2023, 16 Mesi, Settembre 22 - Dicembre 23, Agenda Scolastica con Sticker, 544 Pag, Copertina Rigida, Formato Medium 11x15 cm, Colore Nero/Bianco La copertina per tutti gli amanti del manga! Un’illustrazione dedicata al mondo manga, pensata da Mangaka 96 e realizzata dalla disegnatrice Ninfadora.

Le 4 pagine di sticker sono a tutte a tema manga: dalle lettere con i caratteri ispirati al giapponese agli stickers con ramen e sushi per personalizzare quello che vuoi: la cover del telefono, i quaderni e naturalmente il tuo diario!

Le 544 pagine, stampate a quattro colori speciali, ospitano le interviste e i racconti dei personaggi più amati (cantanti, scrittori, star del web e dello spettacolo, ecc) oltre alle playlist musicali, i fumetti e le citazioni d’autore.

Ogni Smemo è pronta a diventare la tua, unica e inconfondibile per 16 mesi fuori dagli schemi! È un prodotto Made in Italy.

Smemoranda è da sempre attenta all'ambiente: sono oltre 160.000 gli alberi piantati e gestiti nelle aree dell'Oltrepò Pavese per compensare le emissioni di CO2

Diario scuola 2022/2023 Videogiochi: Agenda scolastica giornaliera per scuole elementari, medie e superiori, con copertina flessibile

Sempre per chi ama i videogame, ecco che Laporta di successo propone la sua agenda scolastica a tema, con due giorni per pagina, calendario annuale e delle vacanze, dal 30 agosto 2022 al 30 luglio 2023.

Diario Lyon Gamer 2022/2023, formato standard, in arancione e nero

Infine, per tutti i fan di Lyon, dei suoi amici e dei suoi video, ecco il diario per perfetti gamer per l’anno scolastico 2022/2023, edito da Franco Panini con 346 pagine e formato 18×13 cm. Sempre su Amazon sono disponibili anche altri accessori scolastici utili quando la campanella tornerà a suonare ogni mattina!

Oltre al diario per la scuola 2022/2023, ecco degli accessori scolastici da comprare sempre su Amazon: