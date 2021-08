Dimmi dove andrai in vacanza quest’estate e ti dirò qual è la tua personalità

Non a tutti noi piace trascorrere l’estate allo stesso modo: c’è chi preferisce spostarsi molto e chi preferisce trascorrere due settimane nello stesso posto. Cosa dicono di noi le nostre usanze estive? Scopri cosa dice riguardo la tua personalità il posto che hai scelto per trascorrere la tua vacanza estiva.

Le nostre decisioni riguardo alle vacanze estive sembrano mostrare molto di più sulla nostra personalità di quanto pensiamo. O questa è la lezione che si può trarre da uno studio condotto dai ricercatori Shigehiro Oishi, Thomas Talhem e Minha Lee, trovato per l’Università della Virginia e pubblicato sul Journal of Research in Personality: spiaggia o montagna, non è sempre lo stesso.

Questo studio mostra che la scelta di determinate destinazioni è legata alla personalità di ogni persona, non ad alcune convenzioni sociali stabilite. Nello specifico, gli autori della ricerca sono partiti dall’ipotesi che le persone scelgano il proprio ambiente, al fine di soddisfare i propri desideri e bisogni individuali.

La meta della tua vacanza dice molto sulla tua personalità

Ma come influenza la destinazione delle nostre vacanze? In questo studio i più estroversi hanno preferito la spiaggia, a differenza dei timidi, che hanno optato per la montagna. I ricercatori sostengono che la montagna è un luogo che offre più calma e un senso di isolamento, mentre la spiaggia è legata ad un ambiente più rumoroso e frequentato.

Per quantificare in qualche modo un’idea così generale, è stato chiesto a 921 studenti universitari di compilare un questionario in cui potevano scrivere alcuni tratti importanti della loro personalità e chiedere che tipo di vacanza preferiscono. I risultati non hanno restituito alcuna differenza significativa per quanto riguarda l’età, il sesso o il tratto della personalità, se non nel livello di timidezza. Infatti i più estroversi preferivano la spiaggia, a differenza dei timidi, che optavano per la montagna.

Ma quali sono i motivi per cui scegliamo l’una o l’altra destinazione? I soggetti dello studio hanno risposto ad un altro questionario in cui è stato chiesto loro di rispondere dove sarebbero andati per divertirsi e per cercare la calma. Le risposte sono state chiare: spiaggia nella prima domanda e montagna nella seconda. Pertanto, dopo questa parte dello studio, si può già trovare una correlazione più completa. Le persone più tranquille cercano un ambiente più calmo durante la loro vacanza e considerano la montagna l’ambiente ideale. Al contrario, le persone più aperte cercano un ambiente più aperto e questo è legato alla costa.