A quanti di voi è mai capitato di rompere un uovo e trovare due tuorli al posto di uno solo? Senza alcuna ombra di dubbio sono davvero rare le volte in cui capita questo evento. Per questo motivo, quella volta che succede è sempre una bella sorpresa. Ma in fondo quale è il suo significato? Oltre ad una spiegazione scientifica, ci sono tante leggende.

Può capire che quando rompiamo l’uovo, al posto di un tuorlo ne troviamo due. Ma per quale motivo ogni tanto si verifica una situazione simile? A dare una risposta ben precisa è stata la scienza ma non solo. Dietro un evento così raro si nascondono anche molto leggende. Scopriamo insieme nel dettaglio di che cosa si tratta.

Da un punto di vista scientifico, l’evento di trovare due tuorli in un uovo può essere paragonato a quello del mondo degli essere umani: la gravidanza. Così come esiste una gravidanza gemellare, allo stesso modo anche la gallina può deporre le uova con doppio tuorlo.

Infatti, il tuorlo non è altro che una cellula uovo. Nel caso in cui quest’ultima venga fecondata nascerà un pulcino. In caso contrario, se non venga fecondata, il processo di formazione dell’uovo va avanti in modo tale da poter dare vita a due cellule.

Detto questo, è importante sottolineare che un evento simile accade generalmente solo con uova grandi, precisamente di taglia XL, con un peso maggiore dei 73g. Tuttavia ci sono anche molto leggende tramite cui possiamo interpretare il doppio tuorlo.

Secondo alcuni, trovare due tuorli in un uovo è segno di buona fortuna. Qualcosa di bello ci attende e noi non dobbiamo fare altro che cogliere le occasioni. Secondo altri, questo evento indica che qualcuno che conosciamo è incinta di due gemelli. Inoltre esiste anche un’altra interpretazione la quale rappresenta una sventura: qualcuno vicino a noi sta per morire.