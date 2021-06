Lo scorso 4 maggio è avvenuta una cosa davvero eccezionale. È successo in Sud Africa, per la precisione a Pretoria, dove una donna di 37 anni di nome Gosiame Thamara Sithole, ha dato alla luce la bellezza di 10 gemelli. Si tratta di un nuovo guinness world record, che ha battuto il precedente di 9 gemelli avvenuto in Marocco soltanto un mese fa.

Il mondo era rimasto già abbastanza scioccato circa un mese fa, quando Halima Cisse, una donna originaria del Mali ma residente in Marocco aveva dato alla luce la bellezza di 9 gemellini.

In realtà già in passato erano avvenute nascite di questo tipo e con questi numeri, ma mai erano sopravvissuti tutti i bambini per più di qualche ora. Il parto di Cisse, invece, è filato incredibilmente liscio e tutti i suoi 9 bambini sono in ottima salute.

Sono nati con un peso di circa 500 grammi a testa e hanno trascorso le successive tre settimane in incubatrice, per poi tornarsene tutti a casa con la mamma e il papà.

10 gemelli in un unico parto: è record mondiale

Eppure la vita non smette mai di stupire. Qualche giorno fa, infatti, è stato subito stabilito un nuovo record del mondo. La donna ad averlo battuto si chiama Gosiame Thamara Sithole, ha 37 anni, vive a Pretoria in Sud Africa e ha da poco dato alla luce l’incredibile numero di 10 gemelli.

I piccoli sono nati a sette mesi e sette giorni di gravidanza, sono sette maschietti e tre femminucce e godono tutti di una discreta salute.

A dare la notizia ai giornali locali, notizia che poi inevitabilmente ha fatto rapidamente il giro del mondo, ci ha pensato il neo papà. Il signor Teboho Tsotetsi sebbene sia al settimo cielo, si è detto ancora scosso e scioccato. All’inizio le ecografie mostravano solo 8 dei bambini, che già era un numero abbastanza insolito. Ma quando sono nati, la sorpresa è stata totale

In molti, compresi i medici che hanno assistito la donna al parto, erano convinti che tutto questo fosse il risultato di alcune cure ormonali fatte dalla donna. Ma la stessa neo mamma da record ha prontamente smentito e ha assicurato che il tutto è avvenuto alla vecchia maniera.

I due neo genitori hanno già due bambini, due gemelli di 6 anni che adesso avranno il loro bel da fare per aiutare tutti i nuovi fratellini e sorelline.