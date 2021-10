In occasione dell'anniversario di fidanzamento, Dries Mertens ha pubblicato delle foto che lo ritraggono da giovanissimo insieme alla moglie

Molti dei personaggi noti dello spettacolo, della musica o dello sport, cambiano partner con la stessa facilità con cui si cambiano i calzini. Beh, questo non è sicuramente il caso di Dries Mertens. Il calciatore belga e del Napoli, infatti, condivide la sua vita con Kat Kerkhofs ormai da tantissimi anni. I due si sono sposati e si amano più che mai. Davvero molto dolci le foto pubblicate dal campione, che ritraggono lui e sua moglie quando erano soltanto dei ragazzini.

Spesso e volentieri abbiamo visto foto dell’infanzia di personaggi noti dello spettacolo e dello sport. In molti casi era davvero difficile riconoscerli, in altri, invece, i tratti somatici rendevano davvero impossibile non capire che si trattasse proprio di loro.

Questo forse è il caso di Dries Mertens. Il campione del Belgio e del Napoli, capace di superare il numero di gol segnati dal grande Diego Armando Maradona, ha più volte pubblicato scatti della sua giovinezza.

Sebbene il tempo trascorso, come è naturale che sia, abbia fatto il suo corso e abbia consentito i vari cambiamenti sul suo volto, lo sguardo di Mertens è rimasto lo stesso. Simpatico e birichino. Quello sguardo e quell’essere allegro che ha catturato i cuori di tutti i napoletani. Napoletani che, addirittura, lo hanno soprannominato “Ciro“.

Dries Mertens e la storia d’amore con Kat Kerkhofs

Le foto della gioventù di Mertens mostrano, oltre che un lui da giovanissimo, anche quello che è il suo grande amore insieme al calcio. Stiamo parlando di sua moglie Kat Kerkhofs.

Dries e Kat si conoscono da una vita e sono estremamente innamorati e complici. Si sono sposati nel giugno del 2015 e hanno creato una delle famiglie più belle che il calcio italiano possa proporre.

Loro, come anticipato, però, sono insieme da molto prima delle nozze. Quando hanno pronunciato il fatidico sì, infatti, erano già fidanzati da 9 anni.

Nei profili Instagram di entrambi, è possibile notare come siano felici insieme. Il loro, come ammesso da entrambi, oltre che amore è anche amicizia. Ognuno è il migliore amico dell’altra e viceversa.