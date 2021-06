Una gioia davvero incontenibile quella del bomber uruguaiano Edinson Cavani. L’attaccante del Manchester United, che a lungo ha vestito anche la maglia del Napoli, è diventato papà per la quarta volta. Il piccolo si chiama Silvestre ed è nato dall’amore con la modella e ballerina Jocelyn Burgardt. L’annuncio e le foto su Instagram sono di una dolcezza smisurata.

Gli oltre 8 milioni di follower che seguono il famoso calciatore su Instagram, qualche giorno fa, hanno appreso la notizia della nascita del piccolo Silvestre. Il nuovo arrivato farà compagnia agli altri tre bambini di Edinson, nati rispettivamente nel 2011, nel 2013 e nel 2019.

Il bomber uruguaiano ha deliziato i propri fan pubblicando una bellissima foto scattata direttamente in sala parto, pochi minuti dopo la nascita. A corredo dell’istantanea, Cavani ha scritto:

Oggi è uno di quei giorni speciali che Dio ci regala, felici dell’arrivo del nostro piccolo Silvestre… mi congratulo con te per il coraggio da leone.

In poche ore il post ha raggiunto un numero incredibile di reazioni e commenti, non solo da parte dei fan, ma anche da amici e colleghi del mondo del calcio. Su tutti si notano il like di Paulo Dybala e il commento dell’italiano Marco Verratti.

I figli di Edinson Cavani

Come già detto, Edinson Cavani è noto anche per aver vestito le maglie italiane del Palermo prima e del Napoli poi. Proprio il periodo in cui ha vissuto in Italia è coinciso con il suo primo matrimonio.

Nel 2007 ha sposato Maria Soledad Cabris. In quel periodo lui viveva in Sicilia e giocava con il Palermo. Il 22 marzo del 2011, quando il calciatore si era già trasferito al Napoli, è nato il piccolo Bautista, il suo primo genito. A lui si è aggiunto Lucas che è nato l’8 marzo del 2013, lo stesso anno in cui Edinson e Soledad si sono separati.

Successivamente il bomber ha avuto diverse relazioni finché, nel 2014, conosciuto la Burgardt e se ne è innamorato, creando coppia fissa. Dall’amore con lei è nata prima la piccola India nel 2019 e poi il piccolo Silvestre due giorni fa.