Due bambine scrivono una letterina di Natale al papà volato in cielo e ricevono una risposta da Babbo Natale

La commovente risposta di un impiegato delle poste, per due bambine che hanno scritto una letterina al papà morto

La bellissima storia arriva dalla Gran Bretagna e a raccontarla è la mamma di due bambine, Ava-Rose e Aurora-Grace. Le piccole hanno sei e quattro anni. Un po’ di tempo fa, hanno perso il loro papà e ogni anno, a Natale, la loro mamma Stacey Oakley chiede loro di scrivere una letterina di Natale, indirizzata all’uomo.

Credit: pixabay.com

Ora sono cresciute e per queste festività, hanno deciso di esprimere i loro desideri, senza chiedere l’aiuto della donna. Le due bambine hanno scritto una letterina di Natale, indirizzata al Paradiso e poi hanno deciso di spedirla. Non immaginando di ricevere una risposta proprio da Santa Claus.

Stacey non sa chi sia la persona che abbia deciso di compiere un gesto così meraviglioso ed indimenticabile. Un impiegato dei servizi postali, dopo aver letto le commoventi parole di due bambine che non hanno più il loro papà, ha deciso di rendere speciale il loro Natale.

Credit video: Kyle Barnes – YouTube

Il contenuto della lettera per le due bambine

Credit: pixabay.com

Quando questa madre ha letto le parole di “Babbo Natale”, non è riuscita a trattenere le lacrime. Nella cassetta della posta, ha trovato una nota indirizzata a lei e una letterina, firmata da Santa Claus, proprio per le sue due bambine.

Ho allegato alcune cartoline per le tue figlie. Sono tutte aperte, in modo che tu possa valutarle e vedere se vanno bene. Se credi che sia stato inappropriato, ti chiedo scusa. Buon Natale.

Queste le parole riportate sul biglietto indirizzato a Stacey. Mentre sulla letterina per le piccole, l’impiegato ha scritto:

I miei buoni amici del Bristol Mail Centre mi hanno parlato del bellissimo biglietto che hai mandato Papà in paradiso. Quindi hanno detto che ti potrebbe piacere una mia cartolina quest’anno. So già che tu e tua sorella Ava Rose siete state molto brave. Con Amore da Babbo Natale, gli Elfi e tutte le renne.

Credit: pixabay.com

Un gesto che di certo non si vede tutti i giorni. Ed è proprio per questo, che la mamma di Ava-Rose e Aurora-Grace, ha voluto condividere la sua esperienza con il web. Non potendolo fare di persona, Stacey ha voluto ringraziare pubblicamente l’impiegato della posta, con la speranza di arrivare fino a lui. E anche con la speranza che il suo meraviglioso gesto, lasci un impatto sul mondo intero.