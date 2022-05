Una vicenda che ha davvero dell’incredibile è avvenuta lo scorso 12 aprile, in un’abitazione del Maine. Un papà di 37 anni, chiamato Kyle Semrau è stato salvato dai suoi figli, dopo aver accusato un malore ed aver perso i sensi nella sua abitazione. Per fortuna ora è fuori pericolo.

I fatti sono iniziati in una giornata come le altre per la famiglia. L’uomo era appena rientrato dopo un turno di notte e la moglie, era uscita per andare a lavoro. Era solo con i piccoli.

Maice di 6 anni e Caleb di 4 anni, quella mattina hanno iniziato a lamentarsi perché non volevano andare a scuola. Il papà anche per passare un po’ di tempo con loro, ha deciso di accontentarli.

I bambini infatti stavano giocando nel salone e l’uomo era impegnato in alcune faccende. Tuttavia, appena è sceso nella cantina, ha iniziato ad accusare uno strano malore.

Non riusciva a stare in piedi ed in pochi secondi, la situazione è peggiorata ulteriormente. Kyle prima di perdere i sensi è riuscito ad allertare subito i figli, affinché potessero chiedere aiuto.

La piccola Maice è riuscita a sbloccare il telefono e dopo aver digitato distretto di polizia locale, su Google, è riuscita a trovare il numero. Gli agenti quando hanno capito la gravità della situazione, hanno mandato una volante sul posto in pochi minuti.

Kyle Semrau salvato dai suoi 2 figli

Nell’abitazione oltre alla polizia, sono arrivati anche i sanitari, che hanno trasportato il papà d’urgenza in ospedale. I figli invece insieme agli agenti hanno aspettato il ritorno della mamma a casa.

Nonostante la gravità della vicenda, Kyle è tornato a stare bene. Infatti dopo alcuni giorni sotto controllo nella struttura ospedale, è potuto tornare dalla sua famiglia.

L’uomo inoltre, è rimasto sorpreso da come i suoi 2 bambini hanno saputo prendere in mano la situazione. Per lui se è vivo è solo merito loro, nessuno avrebbe mai notato le sue condizioni, visto che erano a scuola e la moglie a lavoro.