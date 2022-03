La storia che abbiamo deciso di raccontarvi oggi è davvero emozionante. La protagonista è una giovane mamma, chiamata Shannon Loveless che visto il momento difficile che ha vissuto, era costretta a vivere nei boschi con i suoi 4 figli. Le loro condizioni erano davvero disperate.

Questi poliziotti dal cuore enorme, però quando hanno saputo la loro situazione, sono presto intervenuti per aiutare. La mamma in realtà credeva che l’avrebbero portata in carcere.

Una storia che è diventata in fretta virale. Da quel momento sono state tante le persone che hanno voluto fare la loro parte per aiutare questa famiglia in difficoltà.

Shannon prima aveva un lavoro ed una casa. Per lei e per i suoi figli tutto stava procedendo normalmente. Ad un certo punto della sua vita però, è avvenuto qualcosa di davvero straziante.

La giovane mamma è stata licenziata e per settimane ha provato a trovare un altro lavoro, ma i suoi tentativi non hanno portato a nulla di concreto. Di conseguenza non hanno avuto altra scelta che lasciare la casa, perché non avevano più i soldi per pagare le spese.

L’intervento dei poliziotti per Shannon Loveless e per i suoi figli

L’intera famiglia era costretta a vivere nei boschi dietro il Walmart, a Sacramento, in California. Dormivano in alcune tende ed avevano difficoltà anche a trovare il cibo.

I due agenti Tim Yee e Johnny Le hanno scoperto delle loro condizioni tramite una segnalazione. Per questo sono andati subito a controllare. La mamma quando li ha visti arrivare, è scoppiate in lacrime.

Lei credeva che l’avrebbero arrestata, ma in realtà le intenzioni dei poliziotti erano altre. Gli uomini hanno allertato gli assistenti sociali, che in attesa di trovare una sistemazione a questa famiglia, hanno deciso di portarli in un hotel. Ecco il video della storia di seguito:

Inoltre, il giorno successivo i due agenti si sono presentati dai bambini, per portargli delle buste con il cibo e dei giochi. Desideravano aiutarli e per fortuna sono riusciti nel loro obiettivo. Shannon in attesa di trovare un nuovo lavoro, non è più costretta a vivere in mezzo al bosco, ma sia lei che i suoi piccoli hanno un tetto sulla testa.