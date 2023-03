Questa è la storia di due genitori, Lauren e Matt Kirchgessner, che hanno perso due figli e sono poi stati benedetti dalla vita con un nuovo piccolo miracolo.

La famiglia è stata stravolta durante una vacanza. I due genitori si trovavano a Panama City Beach, con i loro bambini: Addie 6 anni e Baylor 4 anni.

Stavano giocando tutti insieme a minigolf, quando è accaduto qualcosa di imprevedibile. Un automobilista è stato colpito da un attacco epilettico e ha perso il controllo del suo mezzo. Questo si è scontrato contro la recinzione e poi ha investito entrambi i bambini della coppia.

Purtroppo Addie e Baylor hanno perso la vita sul colpo, davanti agli occhi della loro mamma e del loro papà.

Lauren e Matt Kirchgessner hanno portato l’automobilista in tribunale, sperando che la giustizia per i loro figli, li avrebbe aiutati a superare l’immensa sifferenza. Hanno anche creato un’associazione no profit in loro onore, chiamata Fondazione Addie e Baylor Kirchgessner. Questa ha lo scopo di fornire libri a tutti i bambini bisognosi.

Ma ciò che ha riportato gioia nella loro vita, è stato un evento del tutto inaspettato. La vita ha deciso di dare loro un altro piccolo miracolo. Hanno scoperto di aspettare un altro figlio e dopo 9 mesi hanno stretto tra le braccia una bellissima bambina: Poppie Carolyn Kirchgessner.

Oggi si prendono cura della piccola e hanno ritrovato il sorriso, ma continuano a lavorare per l’associazione no profit. Voglio fare del bene per i loro figli e mantenere per sempre vivo il ricordo di Addie e Baylor.

Finora abbiamo raccolto migliaia di dollari e donato migliaia di libri.

Cose come questa non si possono prevedere, i due genitori non avrebbero potuto far nulla per fermare quella vettura e salvare la vita dei propri figli. Doveva essere solo una vacanza in famiglia, me quello che è accaduto ha cambiato per sempre le loro vite.