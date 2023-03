La triste vicenda è accaduta due settimane fa in Inghilterra. Un bambino di soli 7 anni, chiamato Alfie Tollet, ha perso la vita per colpa di un automobilista che ha sbagliato la manovra di parcheggio.

Alfie Tollet aveva appena visto una partita di rugby di suo fratello e stava aspettando la famiglia vicino all’auto parcheggiata. Ha ben pensato di togliersi gli stivali e di rimettere le sue scarpette che erano nel portabagagli. Il bambino di 7 anni si trovava dietro la sua vettura. Tra la macchina della sua famiglia e quella subito dietro, parcheggiata e spenta. Era al sicuro.

In pochi secondi però, è accaduto l’impensabile. Il conducente di una terza macchina stava facendo una manovra di parcheggio. Ha accelerato per sbaglio, spingendo la vettura davanti e facendola muovere. Il piccolo è rimasto così schiacciato tra quel mezzo spento e l’auto di famiglia.

I presenti hanno subito lanciato l’allarme e i soccorsi si sono precipitato sul posto. Alfie è stato trasportato con immediata urgenza in ospedale e i medici hanno fatto il possibile per salvarlo. Purtroppo, i traumi riportati erano troppo gravi e poco dopo, si è spento per sempre.

Il piccolo Alfie Tollet è deceduto in ospedale

Secondo il rapporto del medico legale, il bimbo è deceduto a seguito di lesioni toraciche traumatiche. La vicenda ha sconvolto la famiglia e l’intera città. L’auto dietro di lui era spenta e vuota. Non correva alcun pericolo ad aspettare la sua famiglia tra quel mezzo e quello dei suoi genitori. Ma il destino è stato crudele.

L’automobilista che stava parcheggiando, un uomo di circa 55 anni, è stato arrestato e poi rilasciato su cauzione. Ora è in attesa del processo. Si ipotizza che volesse fare retromarcia e che, probabilmente, non si sia reso conto di avere, invece, la marcia inserita.

Le autorità hanno fatto sapere che le indagini continueranno e che verranno stabilite le responsabilità della scomparsa di un bambino di soli 7 anni.