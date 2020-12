Non è la prima volta che vi mostriamo le foto di una star durante la sua infanzia. Oggi abbiamo deciso di farlo con quella di una delle voci più belle e imponenti della storia della musica, quella di Freddie Mercury. La sua storia inizia dalla Tanzania, più precisamente dall’isola di Zanzibar, che è proprio il luogo in cui nacque Farrokh Bulsara, questo il suo vero nome.

Primogenito di Jer e Bomi Bulsara, Freddie vide nascere la sua sorellina Kashmira quando lui aveva sei anni. Ed è proprio insieme a lei che posa nella foto che abbiamo deciso di mostrarvi. I due fratellini sono ritratti insieme in uno dei tanti momenti della loro infanzia trascorsa a Zanzibar. Pur essendo un bambino di soli 9 anni, è davvero impossibile non riconoscere i tratti del viso di uno dei cantanti più bravi e importanti della storia.

Di foto di Freddie da piccolo ne circolano parecchie. Nei primi anni di vita era un bambino bellissimo e paffuto e i suoi genitori lo hanno fatto partecipare a diversi concorsi fotografici. Molti dei quali vinti, oltretutto.

Vita e carriera di Freddie Mercury

Freddie Marcury, all’anagrafe Farrokh Bulsara, nacque a Zanzibar il 5 settembre del 1946. Fin da bambino aveva mostrato le sue eccezionali capacità e la sua innata passione per la musica e le arti in generale. Nel febbraio del 1955, quando aveva solo 8 anni, si trasferì in India per studiare in una scuola britannica. Proprio lì, i suoi amici per comodità iniziarono a chiamarlo Freddie.

Sempre nello stesso istituto, Mercury formò nel 1958, insieme ad altri 4 suoi compagni, il suo primo gruppo musicale, i “The Hectics”, di cui lui era il pianista.

Nel 1964 a Zanzibar scoppiò una rivoluzione che portò molte famiglie a scappare dalla loro casa. La famiglia Bulsara decise di trasferirsi in Inghilterra, più precisamente a Feltham, nel Middlesex.

Credit video: Live Aid – Youtube

Dopo alcune difficoltà legate al trasferimento in una zona del mondo fino ad allora sconosciuta, Freddie iniziò pian piano ad ambientarsi. Ben presto si rese conto che quello era il luogo giusto per poter coltivare le sue passioni e i suoi talenti. Dopo aver raggiunto discreti risultati sia in ambito degli studi, sia in quelli artistici, si dedicò esclusivamente alla musica.

Non ci volle molto perché tutti si accorgessero della sua innaturale quanto stratosferica voce e, nel corso degli anni successivi, venne scelto come cantante di diverse band musicali dell’Inghilterra. La leggenda di Freddy Mercury e del suo gruppo storico, i “Queen“, inizia un po’ per caso, ma ciò che hanno fatto per la musica, resterà per sempre nella storia.