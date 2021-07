Di solito vi mostriamo foto che ritraggono i personaggi noti del mondo dello spettacolo in età infantile o adolescenziale. Sta volta, invece, il protagonista dello scatto “d’epoca” era già abbastanza grande e si muoveva già molto bene nel campo che poi lo ha reso famosissimo in tutta Italia e non solo. Stiamo parlando del conduttore radiofonico Linus. Avevate capito che si trattava di lui?

Credit: linusdj – Instagram

Proprio così! Tra i tanti vip che negli ultimi anni hanno pubblicato loro foto del passato, spunta anche Pasquale Di Molfetta, conosciuto da tutti con il nome d’arte di Linus.

L’occasione in cui ha pubblicato questo post era il Natale scorso. Posava già davanti al suo amato microfono. Strumento grazie al quale la sua voce fa ancora oggi il giro di tutto il paese.

Visti il lockdown e l’impossibilità di uscire per le vacanze di Natale, il presentatore esponeva la sua idea di fare una diretta Instagram al giorno, nella quale lui avrebbe suonato i suoi vinili e li avrebbe commentati insieme ai tanti fan.

La foto da bambino di Linus e la critica agli haters

In realtà questa non è l’unica foto del passato che Linus ha pubblicato sul suo account. Prima ne aveva già caricata un’altra, ma sta volta molto più datata. Lui era proprio un bambino all’epoca in cui è stata scattata la foto. E ha voluto tirarla fuori proprio per ricordare quei tempi e per sollevare un pelo di polemica riguardo agli haters che popolano ormai sempre di più il web.

Ieri pomeriggio di colpo mi sono sentito come quando da bambino, d’estate, stavo seduto sul marciapiede davanti a casa e passava il camion che innaffiava la strada. Per rinfrescarla, per togliere la polvere immagino. Tirava dritto e bagnava tutto. Davanti e di lato, poco importava se c’era qualcuno. Il temporale durava pochi secondi, poi la vita continuava. Io la mia e lui la sua: io di nuovo asciutto, lui pronto per bagnare qualcun altro.

Credit: linusdj – Instagram