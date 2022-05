Ha da poco compiuto 42 anni ma continua ad essere di una bellezza disarmante, come se il tempo non volesse lasciare i segni del tempo su di lei. Nella foto caricata nella sezione storie del suo profilo di Instagram, però, Elisabetta Gregoraci aveva solo pochi mesi. Il bellissimo sorriso che aveva allora, è lo stesso che ha oggi.

Partita da Soverato, in Calabria, Elisabetta ha saputo conquistarsi un posto importante nel mondo dello spettacolo italiano.

Chissà se qualcuno della sua famiglia poteva aspettarselo nel momento in cui è stata scattata la fotografia che proprio lei ha pubblicato qualche tempo fa nella sezione storie del suo account di Instagram.

Riconoscerla ammettiamo che è quasi impossibile. Nella foto infatti aveva solo pochi mesi di vita. Certo è che quel sorriso dolce lo ha mantenuto, nonostante di anni ne siano passati un bel po’.

Vita privata e carriera di Elisabetta Gregoraci

Nata per l’appunto a Soverato, in Calabria, l’8 di febbraio del 1980, oggi Elisabetta Gregoraci ha 42 anni ed è una modella, show girl e presentatrice televisiva italiana tra le più famose ed apprezzate.

Ha iniziato la sua carriera sotto i riflettori nel 1997, quando fu eletta Miss Calabria e partecipò alla fase finale di Miss Italia a Salsomaggiore Terme. Vinse il titolo di Miss Sorriso e si piazzò al 24esimo posto della classifica finale.

La carriera da modella è poi proseguita a gonfie vele. Ha sfilato infatti per stilisti del calibro di Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Ermanno Scervino ed Egon von Fürstenberg.

Per quanto riguarda la televisione, ha partecipato in varie vesti ai programmi Veline, Ciao Darwin, Il Malloppo, Buona Domenica, Stasera tutto è possibile, Made in Sud e tanti altri.

Molto presente anche nel mondo dei reality show. Nel 2011 è tra i concorrenti vip della prima edizione del talent show Baila!, condotto da Barbara D’Urso su Canale 5, che vince in coppia con Costantino Vitagliano. Mentre nel 2020 è una dei concorrenti del Grande Fratello Vip.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, impossibile non menzionare la sua lunga storia d’amore con l’imprenditore Flavio Briatore. I due si sono conosciuti nel 2005, fidanzati ufficialmente nel 2006, sposati nel 2008 e avuto un figlio insieme, Nathan Falco, nel 2010. Nel 2017 hanno divorziato.