Pochissimi giorni fa, precisamente il 21 di aprile, la Regina Elisabetta II d’Inghilterra ha compiuto il suo 96esimo anno d’età. Di lei ha sempre colpito l’estrema eleganza e lo stile che la contraddistinguono in ogni occasione e, i più attenti, hanno notato che c’è sempre una costante nel suo outfit: le sue adorate perle. Sapete quale significato si cela dietro a quei bellissimi e costosissimi gioielli?

Dopo un periodo non troppo felice, caratterizzato dal contagio da Covid-19, la Regina Elisabetta ha in parte ritrovato il sorriso e la serenità. Complici anche i giorni trascorsi con la famiglia nella tenuta di Sandringham, per festeggiare il suo 96esimo compleanno.

I festeggiamenti pubblici, come al solito, sono rimandati a giugno, quando la famiglia reale celebrerà il Giubileo di Platino per il 70esimo anniversario dall’ascesa al trono di Elisabetta.

I profili social della Royal Family si sono arricchiti della classica foto di famiglia e di un altro scatto, questa volta d’epoca, che ritrae una regina a pochi anni di vita.

Già allora, Lillibet appariva elegante nel vestire e con uno stile unico. Quello stile che l’ha caratterizzata sempre, negli anni e ancora oggi.

Abiti sgargianti, mai indossati per due volte, e gioielli molto belli e soprattutto di valore.

In tutto ciò c’è sempre stata una costante: le collane di perle. I più attenti hanno infatti fatto caso che la Regina non appare mai senza i tre fili di perle appesi al collo.

Il significato e il valore delle perle di Elisabetta II

Nella foto da piccola della Regina si vede la collana di perle ad un solo filo. Se poi si vanno a cercare le foto di quando Elisabetta era giovane, si può notare che i fili erano due. Oggi, invece, cresciuta, più matura e con una vita d’esperienza alle spalle, i fili sono diventati tre.

Tutto questo ha un senso ed è legato ad una tradizione che la famiglia reale si porta dietro da secoli, da quando a regnare era la Regina Vittoria.

Come ha raccontato l’autrice britannica Leslie Field alla rivista People, la piccola Elisabetta riceveva due perle in regalo per ogni compleanno. In questo modo, al compimento del 18esimo anni di età, lei poteva avere al collo una collana di perle completa.

Riguardo al valore di quei tre specifici fili di perle che la Regina porta sempre al collo, i tabloid inglesi pensano che possano valere circa 6 milioni di sterline l’uno.

Un valore assolutamente indicativo, visto che quei gioielli non sono mai stati in vendita e molto probabilmente mai lo saranno. Si può tranquillamente dire, quindi, che il loro valore sia inestimabile.