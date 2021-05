Gli errori sull’igiene che dobbiamo smettere di fare

Forse non tutti sanno che esistono alcuni errori sull’igiene molto comuni che dobbiamo assolutamente smettere di fare. Se, leggendo questo articolo, scopri che anche tu hai l’abitudine di fare alcuni di questi errori, allora dovresti fare molta attenzione. Ecco quali sono gli errori più comuni che non bisogna commettere quando si tratta di igiene. Buona lettura.

Sapevi che fare il bagno tutti i giorni non va bene? Sembra strano, ma fare il bagno troppo spesso può essere dannoso. Alla Columbia University, un gruppo di ricercatori ha condotto uno studio che ha dimostrato che fare molte docce lasciano la nostra pelle secca e screpolata.

Dopo aver tirato lo scarico, 90 minuti dopo, dozzine di goccioline con batteri rimangono ancora sulla superficie. Ovviamente è importante sciacquare, ma si consiglia di utilizzare la carta per non avere un contatto diretto con la superficie, dal momento che potrebbe essere piena di microbi e altri microrganismi. Se, invece, usi lo stesso cuscino per molto tempo, i microrganismi presenti su di esso, quali acari e muffe, possono finire sulla tua pelle, provocando alcune allergie.

Dormi con i tuoi amici pelosetti? Dovresti sapere che è importante limitare l’accesso del tuo animale domestico a luoghi come il tuo letto, per ridurre il rischio di contrarre malattie che né tu né il tuo animale vorrebbero che tu abbia. Sei abituato a dormire con i calzini? Ecco, sapevi che i calzini sono un paradiso per i funghi? In questo modo non permettiamo mai ai nostri piedi di respirare. Per sopravvivere senza calzini, cerca altre opzioni come lavare i piedi con acqua calda prima di andare a letto o usare lenzuola termiche.

Ti capita di lavare le mani prima di andare in bagno? Ebbene, se non lo fai, è arrivato il momento di adottare questa abitudine. Lavarsi le mani prima di andare in bagno fa bene alla nostra salute. Infatti, quando si va in bagno hai contatto con le parti più intime del corpo, dove molti batteri possono proliferare e causare malattie.

Se sei abituato a lavare il viso con il sapone, dovresti sapere che il sapone ostruisce i pori e provoca eruzioni cutanee. Usandolo, infatti, si distrugge lo strato protettivo della pelle e si disturba il suo Ph naturale. Se ti piace lavare il ​​viso, cerca uno specialista che ti consigli un prodotto specifico per la tua pelle.