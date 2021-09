Fattorino di un hotel turco riceve un’ingente eredità da un turista britannico

La cifra è talmente alta che potrà permettere all'uomo di non lavorare più

Da fattorino a ricco ereditiere. Succede in Turchia dove un turista britannico ha lasciato un’importante eredità ad un fattorino che presta servizio presso un hotel turco. La cifra è davvero da capogiro, ma l’uomo ha dichiarato di amare troppo il suo lavoro e che quindi continuerà a lavorare.

Senza ombra di dubbio Taskin Dasdan è immensamente grato all’uomo per il gesto di cui si è reso protagonista nei suoi confronti. Nonostante ciò, però, il fattorino continuerà a svolgere il suo lavoro come ha sempre fatto. Taskin ha dichiarato che il suo lavoro dà a lui la possibilità di conoscere ogni giorno persone provenienti da tutto il mondo.

Il responsabile di questo generoso gesto è Charles George Courtney, un turista britannico la cui età non è stata specificata. Così come il valore della somma che ha deciso di donare a Taskin, senza dubbio talmente elevata tanto da permettere al fattorino di non lavorare più.

Dalle notizie in circolazione, pare che Charles George Courtney sia un cliente abituale dell’hotel in Turchia. Per dimostrare tutta la sua gratitudine nei confronti della struttura ha deciso di donare una somma ingente della sua eredità all’hotel.

In una recente intervista, Taskin ha rivelato di non essere a conoscenza di tale a fatto fino a quando non è stato informato attraverso una telefonata nell’hotel in cui lavora. A dare il fortunato annuncio, alcuni funzionari del Regno Unito. L’offerta fatta dal turista inglese include anche somme di denaro da consegnare agli altri dipendenti dell’hotel.