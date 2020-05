Le frasi più divertenti di sempre Frasi divertenti, quali sono le più belle da dedicare ai nostri amici e alle persone a noi care per strappare loro un sorriso?

Una risata è proprio quello che ci vuole per affrontare i periodi più difficili della nostra vita. Dovremmo circondarci di persone che sono in grado di farci sorridere, anche con poco, perché sono loro che ci permettono di andare avanti senza affliggerci troppo con i problemi di tutti i giorni.

Non stiamo dicendo di essere troppo leggeri nei confronti della vita, ma di poter cogliere anche il lato divertente di piccoli o grandi problemi che dobbiamo affrontare quotidianamente. Frasi celebri e aforismi dedicati a ogni aspetto della vita che possono darci una mano a guardare le cose da un’altra angolazione. Perché no, sorridendo anche di noi stesse.

Frasi divertenti sulla vita

Ridere della vita? Perché no. Sappiamo che non è facile, ma è un modo che ci aiuta ad avere un’altra prospettiva della nostra stessa esistenza. E magari sorridendo di quei piccoli difetti e di quei problemi che non ci fanno dormire la notte, potremo trovare anche una soluzione per uscirne.

“Le cose più belle della vita o sono immorali, o sono illegali, oppure fanno ingrassare”

(George Bernard Shaw)

“Se la felicità è dietro l’angolo, la mia vita è un cerchio”

(Charlie Brown, Charles M. Schulz)

“La vita sarebbe infinitamente più felice se nascessimo a ottanta anni e ci avvicinassimo gradualmente ai diciotto”

(Mark Twain)

“La prova che nell’universo esistono altre forme di vita intelligente è che non ci hanno ancora contattato”

(Bill Watterson)

“La vita è come una bicicletta con dieci velocità. La maggior parte di noi ha marce che non userà mai”

(Charles M. Schulz)

“L’unico modo per andare avanti nella vita è di viverla ridendoci sopra. Voi potete ridere o piangere. Io preferisco ridere. Piangere mi fa venire il mal di testa”

(Marjorie Pay Hinckley)

“La vita è quel poco di felicità che ti capita negli intervalli tra «ho sonno» e «ho fame»”

(Ester Viola)

“Ovviamente nella vita ci sono un mucchio di cose più importanti del denaro. Ma costano un sacco di soldi”

(Groucho Marx)

“Avremmo bisogno di tre vite: una per sbagliare, una per correggere gli errori, una per riassaporare il tutto”

(Albert Jess)

“È già luglio? Non ci posso credere! La mia vita sta passando troppo veloce. La mia unica speranza è che si vada ai tempi supplementari”

(Snoopy – Charles M. Schulz)

“Quando pensi che a nessuno importi se sei vivo, prova a non pagare per due mesi la rata della macchina”

(John Belushi)

“Credo che se la vita ti dà dei limoni, dovresti fare della limonata…e cercare di trovare qualcuno la cui vita gli ha dato della vodka e fare una festa”

(Ron White)

“La vita è un viaggio. E se viaggi in prima è meglio”

(Guido Nicheli)

“Capisci che stai invecchiando quando le candeline costano più della torta”

(Bob Hope)

“L’uomo passa la prima metà della sua vita a rovinarsi la salute e la seconda metà alla ricerca di guarire”

(Leonardo da Vinci)

“Due cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana; e non sono sicuro dell’universo”

(Albert Einstein)

“Alcune persone non impazziscono mai. Che vite veramente orribili devono condurre”

(Charles Bukowski)

“Il piacere più grande nella vita è fare ciò che le persone dicono che non puoi fare”

(Walter Bagehot)

“Voglio vivere per sempre, o morire provandoci”

(Groucho Marx)

“La vita è dolore. Chiunque dica il contrario ti sta vendendo qualcosa”

(William Goldman)

Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l’esperienza

(Oscar Wilde)

“Lo so, dovrei lavorare invece di cercare fessi da imbrogliare, ma non posso, perché nella vita ci sono più fessi che datori di lavoro”

(Totò)

“Le cose migliori della vita sono censurate”

(Woody Allen)

“Solo il tempo ti darà le risposte che stai cercando, ma te le darà quando avrai dimenticato le domande”

(Osho)

“Ci sono cose peggiori della morte. Hai mai passato una serata con un assicuratore?

(Woody Allen)

“Hai mai notato che chiunque vada più lento di te è un idiota, ma chiunque vada più veloce è un pazzo?

(George Carlin)

Frasi divertenti dedicate all’amicizia

Ridere con gli amici e con le amiche è la miglior terapia che abbiamo. Del resto gli amici sono i parenti che ci scegliamo noi e non che ci capitano e ci dobbiamo tenere per il resto della vita. Vediamo di compiere la scelta migliore per le nostre esistenze. Così da circondarci di persone con cui sorridere e ridere sempre.

“Un amico è uno che sa tutto di te e nonostante questo gli piaci”

(Elbert Hubbard)

“Dopo una pessima giornata, i buoni amici ti mandano messaggi consolatori, i veri amici si presentano con birra, pizza, abbracci e un piano”

(Fragmentarius)

“E’ sbagliato giudicare un uomo dalle persone che frequenta. Giuda, per esempio, aveva degli amici irreprensibili”

(Marcello Marchesi)

“Non c’è niente di meglio di un amico, a meno che sia un amico con cioccolato”

(Linda Grayson)

“Mi piace avere amici rispettabili; mi piace essere il peggiore della compagnia”

(Jonathan Swift)

“Quand’ero bambina avevo due amici immaginari… che però giocavano tra loro”

(Rita Rudner)

“Per trovare un amico, bisogna chiudere un occhio; e, per non perderlo, tutti e due”

(Norman Douglas)

“Io sono buonissimo e se avessi degli amici te lo potrebbero dire”

(Adriano Celentano)

“Una delle benedizioni dei vecchi amici e che con loro puoi permetterti di essere stupido”

(Ralph Waldo Emerson)

“Questo è il privilegio dell’amicizia: dire fesserie e le fesserie vengono rispettate”

(Charles Lamb)

“Apprezzo un amico che per me trova il tempo tra gli appuntamenti della sua agenda, ma tengo caro l’amico che per vedermi non consulta neanche la sua agenda”

(Robert Brault)

“Dite che gli amici nel bisogno sono rari? Al contrario! Non appena si è stretta amicizia con uno, ecco che si trova subito nel bisogno e vorrebbe farsi prestare del denaro”

(Arthur Schopenhauer)

“Mia madre era solita dirmi che non ci sono estranei, solo amici che non abbiamo ancora conosciuto. Ora è in ospizio di massima sicurezza per anziani in Australia”

(JOHN BARRY HUMPHRIES)

“Non c’è niente come vomitare con qualcuno per farti diventare vecchi amici”

(Sylvia Plath)

“In due posti conoscerete il vero amico: quando sarete a letto ammalati o quando sarete in prigione”

(Proverbio)

Frasi divertenti sugli uomini

Gli uomini vengono da Marte. Le donne vengono da Venere. Non parliamo la stessa lingua, visto che non proveniamo nemmeno dallo stesso pianeta. Le incomprensioni sono all’ordine del giorno. Ma noi sdrammatizziamo, con frasi divertenti che riguardano proprio gli uomini.

“Il telefono cellulare è l’unica cosa che gli uomini sono fieri di avere piccolo”

(Luciana Littizzetto)

“Dietro ogni uomo di successo, c’è una donna che non capisce perché”

(Maryon Pearson)

“Gli uomini che vogliono sposarsi sono quelli a cui manca la mamma”

(Sex and the City)

“Il vero uomo è un po’ come l’apparizione di un UFO. Tutte un po’ ci credono, tutte un po’ ne parlano, ma nessuna giurerebbe davvero di averlo visto”

(Luciana Littizzetto)

“Gli uomini non riescono a dire “Mi sono sbagliato”, loro mandano i fiori”

(Sex and the City)

“Mettiamoci d’accordo sul significato della parola noi, che per una donna significa io e te, per un uomo io e i miei amici”

(Geppi Cucciari)

“Gli uomini sono come i taxi: quando sono disponibili la loro luce si accende. Un bel giorno si svegliano e decidono che sono pronti a sistemarsi, avere bambini, eccetera eccetera… e accendono la luce. La prima che incontrano… bum… è quella che sposano”

(Sex and the City)

“Il modo migliore per costringere un uomo a fare qualcosa è dirgli che forse è troppo vecchio per farla”

(Anne Bancroft)

“I malesseri, i maschi, li sfondano. Trentanove di febbre e vedono già i ragni giganti camminare sulle pareti, sentono le voci dei profeti. Due linee di febbre e ritornano indietro di quarant’anni, e vogliono la mamma. Si spiaggiano sul divano e ogni tanto: “Ehhhhh…”. Emettono un lamento come se stessero tirando le cuoia, con l’occhio che dice: “Chiama il prete”

(Luciana Littizzetto)

“Gli uomini sui quaranta sono come le parole crociate del New York Times: difficili, complicati e non sei sicura di avere la risposta giusta”

(Sex and the City)

“Questi uomini che non alzano la tavoletta, non abbassano la tavoletta, non tirano l’acqua, non chiudono il dentifricio: se non ci sapete andare, al cesso, state a casa vostra”

(Giobbe Covatta)

“Gli uomini sposano le donne con la speranza che non cambieranno mai. Le donne sposano gli uomini con la speranza che cambino. Invariabilmente ne rimangono entrambi delusi”

(Albert Einstein)

“Ho sempre pensato che esistano solo tre tipi di uomini: quelli gentili, quelli fedeli e la maggioranza”

(Geppi Cucciari)

“Se un uomo ha più di trent’anni ed è single ha qualcosa che non va. È darwiniano: la natura li elimina affinché non propaghino la specie”

(Sex and the City)

“Perché Dio ha creato gli uomini? Perché i vibratori non possono falciare il prato”

(Madonna)

“Ecco tutto quello che dovete sapere su uomini e donne: le donne sono pazze, gli uomini sono stupidi. E la ragione principale per cui le donne sono pazze è che gli uomini sono stupidi”

(George Carlin)

“Se vuoi che venga detto qualcosa chiedi a un uomo, se vuoi che venga fatto qualcosa, chiedi a una donna”

(Margareth Tatcher)

“Quando le donne sono depresse mangiano o fanno shopping. Gli uomini invadono un altro paese”

(Elayne Boosler)

“Forse le donne sanno fingere gli orgasmi. Ma gli uomini riescono a fingere intere relazioni”

(Sharon Stone)

“En passant, vorrei anche dire che la prima volta che Adamo ebbe la possibilità scaricò la colpa su Eva”

(Nancy Astor)

“C’è un decoder che permette di vedere il contenuto del cervello maschile. L’ho comprato e si vedeva tutto buio. Allora funziona, mi son detta… ”

(Luciana Littizzetto)

Frasi per ridere con Mafalda

Mafalda, per chi non la conoscesse, è un personaggio creato da Quino (all’anagrafe Joaquín Salvador Lavado Tejón, celebre fumettista argentino). Il personaggio è protagonista dell’omonima striscia a fumetti che è stata pubblicata dal 1964 al 1973. E oggi è molto popolare anche sui social con frasi che si possono adattare a ogni situazione della vita. E che spesso strappano un sorriso. Ecco le più divertenti.

“Ma perché con tanti mondi più evoluti, io sono dovuta nascere proprio in questo?”

“Sorridi! È gratuito e allevia il mal di testa”

“Perdo parecchie cose senza accorgermene: possibile che non succeda mai che perda anche un paio di chili?”

“La domenica è fatta per mangiare tardi, dormire tutto il giorno, e lamentarsi che domani è Lunedì”

“Non mi è chiaro se in questa vita sto pagando i debiti di quella precedente o sto versando un anticipo per la prossima”

“Io sono in forma. Tonda è una forma”

“Alcune persone non hanno capito che la terra ruota attorno al sole, non intorno a loro”

“Buon giorno! Sono state eliminate le ingiustizie del mondo? Ah, no? Allora svegliatemi per l’ora di pranzo”

“Ho una volontà di ferro. Ma è sempre la stessa storia… il ferro arrugginisce”

“In fin dei conti l’umanità non è altro che un sandwich di carne fra il cielo e la terra”

“Non voglio avere rimpianti nella vita. Non voglio guardami indietro un giorno e dire: «Avrei potuto mangiarla quella fetta di torta!»”

“Quando sarò grande, voglio lavorare come interprete alle Nazioni Unite. Quando il delegato di un paese dirà ad un altro che il suo paese fa schifo, io lo tradurrò come “il suo paese è meraviglioso”, in questo modo non ci saranno più guerre”

“So che i miei diritti finiscono quando iniziano i diritti degli altri, ma è colpa mia se quelli degli altri iniziano così tanto lontano?”