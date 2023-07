La storia di questi due genitori ha spezzato il cuore di tantissime persone. Kristian Tucker, 31 anni e Bryden Tucker, 34 anni, sono diventati di genitori di tre bambini, l’ultimo nato nel 2021. Recentemente hanno scoperto una spiacevole diagnosi riguardo la loro salute.

Michael che oggi ha 6 anni, ha iniziato a mostrare strani sintomi all’età di 3 anni. Convulsioni che sono peggiorate man mano che cresceva. I medici non riuscivano a capire quale potesse essere la causa della sua condizione e ogni farmaco sembrava non funzionare.

Lo scorso mese di febbraio ulteriori esami hanno portato ad una diagnosi inaspettata. Michael presenta ritardi nello sviluppo, problemi a livello cognitivo e perdita delle capacità motorie, che lo porteranno ad una demenza in tenera età. I due genitori hanno scoperto che il loro bambino di 6 anni è affetto dalla malattia di Batten di tipo 2.

Non l’avevo mai sentita nominare, non sapevo nemmeno quello che ci avrebbe atteso. I medici ci hanno spiegato che la durata di vita media è di 8-12 anni. Non riuscivo a credere a quelle parole, non riesco a crederci ancora oggi.

Purtroppo per la famiglia l’agonia era appena iniziata. Ben presto hanno scoperto che anche gli altri due fratelli, Talia di 4 anni e Oliver di soli 21 mesi, dovevano sottoporsi al test genetico, perché solitamente la malattia colpisce più fratelli. Dopo i risultati, hanno scoperto che anche il bambino più piccolo, Oliver, ha lo stesso gene del fratello Michael.

La nostra vita è stata stravolta all’improvviso e abbiamo deciso di raccontarvi la nostra storia perché molti, così come noi, non sanno nemmeno dell’esistenza di questa condizione.

La malattia di Batman è una condizione autosomica recessiva, che si verifica quando i geni ereditati da ciascun genitore sono difettosi. Solitamente inizia a colpire la persona affetta già dall’infanzia, manifestando sintomi come perdita della vista, convulsioni, ritardo, movimenti anormali e demenza. I bambini mostrano cambiamenti del comportamento, difficoltà a concentrarsi e ad apprendere, ansia, movimenti rallentati e anche difficoltà del sonno. Purtroppo l’aspettativa di vita è molto ridotta, come hanno riferito ai medici a questi due genitori, solitamente un bambino che ne è affetto sopravvive per 8-12 anni.