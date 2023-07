Le forze dell’ordine al momento stanno lavorando per ricostruire la straziante vicenda avvenuta lo scorso sabato 16 luglio, nella provincia di Vicenza. Purtroppo un bambino di 2 anni ha perso la vita, dopo esser annegato nella piscina montata per lui fuori casa.

Gli inquirenti in queste ore stanno facendo il possibile per capire i contorni di questo episodio così grave, che ha portato alla prematura scomparsa di un bimbo, che aveva solo intenzione di giocare.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di sabato 16 luglio. Precisamente nell’abitazione della famiglia che si trova a Cavazzale di Monticello Conte Otto, nella provincia di Vicenza.

Da ciò che è emerso fino ad ora, il piccolo era nel cortile di casa con il nonno. Quest’ultimo però, dopo si è addormentato e quando la mamma è rientrata a casa un’ora dopo, ha fatto la straziante scoperta.

Il suo bimbo era esanime in acqua e nonostante l’intervento dei sanitari, per lui non c’era ormai più nulla da fare. Purtroppo non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso. Probabilmente è scivolato nella piscina e nessuno se ne è reso conto in tempo.

La stessa Procura di Vicenza ha deciso di aprire un fascicolo d’indagine per il reato di omessa vigilanza e delitto colposo. L’unico indagato per il momento risulta essere il nonno.

Le indagini per il decesso del bambino di 2 anni e lo strazio del suo papà

Gli inquirenti per ricostruire i minuti del dramma, al momento stanno visionando i filmati di video sorveglianza della zona. Il papà del piccolo Jordan, sconvolto da quanto successo alle telecamere di TvA, ha dichiarato:

Non so come sia potuto succedere. Io e la madre di mio figlio siamo separati da tempo ed io l’ho saputo alle undici, undici ed un quarto di sera.