Una storia a lieto fine è quella capitata nell’ultimo periodo nel sud Italia, più precisamente a Bari. Una bimba di 5 anni è sopravvissuta dopo un brutto incidente che le aveva provocato dei gravi traumi al fegato. Operata e curata al Policlinico del capoluogo pugliese dal dottor Tandoi e dalla sua equipe, oggi è fuori pericolo ed ha deciso di ringraziare i suoi eroi con un gesto molto dolce.

In un periodo in cui quasi quotidianamente si leggono storie che purtroppo terminano con i più tragici degli epiloghi, ciò che è avvenuto recentemente in un ospedale del sud Italia diventa una vera e propria boccata di aria fresca.

Tutto è iniziato qualche tempo fa, quando una bimba di 5 anni di Bari, a seguito di un brutto incidente ha riportato dei traumi molto gravi al torace, al bacino, ma soprattutto al fegato.

Trasportata al Policlinico del capoluogo pugliese, la piccola è stata presa in cura dal dottor Francesco Tandoi e dalla sua equipe, che con un lavoro straordinario sono riusciti ad evitare il peggio.

L’intervento che hanno dovuto praticare, in gergo tecnico chiamato epatectomia, ha comportato l’esportazione della parte destra del fegato della bambina, quella in cui erano presenti le lacerazioni più gravi.

Le parole del medico e il gesto della bimba di 5 anni

L’operazione è perfettamente riuscita e la bimba di 5 anni, dopo una periodo di riabilitazione che certo non sarà semplice, potrà tornare alla vita di tutti i giorni.

Il Professor Tandoi, in un comunicato, ha detto:

L’intervento è andato bene grazie all’eccezionale impegno del nostro team medico multidisciplinare. Il decorso post-operatorio è stato lungo, come spesso accade in casi complessi come questo, per la presenza anche di lesioni traumatiche al torace e al bacino. Da pochi giorni la piccola paziente è stata dimessa in ottime condizioni cliniche. Dovrà fare controlli periodici e completare il percorso di riabilitazione ortopedica.

Poi ha continuato ringraziando tutti gli specialisti del policlinico e le rispettive equipe che, insieme a lui, hanno contribuito alla guarigione della piccola.

Ha voluto ringraziare tutti i suoi eroi anche la stessa piccola, che ha lasciato in ospedale un bellissimo disegno di un cuore gigante rosso, sopra al quale ha scritto i nomi dei medici e degli infermieri.