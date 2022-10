La protagonista di questa commovente storia è una bambina di nome Gianessa Wride. Le sue immagini sono diventate virali sui social network e hanno conquistato il cuore di migliaia di persone provenienti da ogni parte del mondo.

Era l’inizio del 2017, quando Gianessa Wride viveva la vita di una normalissima bambina di 7 anni. Un giorno, senza un motivo, ha iniziato a perdere i suoi meravigliosi e lunghi capelli castani.

È accaduto mentre la sua mamma li stava spazzolando. Era la loro routine, un momento magico tra madre e figlia.

Dopo diverse visite, i medici le hanno diagnosticato l’alopecia. Si tratta di una malattia autoimmune che comporta la caduta di peli in tutto il corpo. I dottori pensano che sia stata innescata da un’infezione allo stomaco. Non esistono cure, ma soltanto trattamenti che prevedono iniezioni di steroidi.

I genitori di questa bambina hanno deciso di rifiutare ogni tipo di pesante farmaco e hanno deciso di abbracciare il nuovo e favoloso aspetto di Gianessa.

All’inizio per lei è stato sconvolgente, così come lo è stato per me. Mi preoccupavo per il fatto che qualcuno avrebbe potuto prenderla in giro o che lei si sarebbe potuta sentire meno bella delle altre bambine. Non voleva indossare parrucche, con i giorni ha iniziato a ritrovare il sorriso e ad accettarsi quando si guardava allo specchio. Oggi è ancora più bella, intelligente e gentile con se stessa e io sono entusiasta di abbracciare la sua energia e di provare con lei cose sempre nuove.