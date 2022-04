Lui è un giovane cantante italiano che, da circa un paio d’anni ha letteralmente conquistato il mondo con i suoi successi. Lei invece è una modella e influencer, diventata simbolo della lotta alla vulvodinia e all’endometriosi. Ma pochi sanno che Damiano David e Giorgia Soleri formano una coppia ormai da tantissimi anni.

Molto teneri gli scatti pubblicati da Giorgia sul suo account Instagram nei giorni scorsi.

In uno si vedono lei e il Damiano, con dei sorrisi smaglianti sotto un sole che illumina i loro volti innocenti di due adolescenti che si sono appena conosciuti, ma che sembrano già sapere quale grande amore li unirà da lì in futuro.

La foto risale a 8 anni fa, come scrive la modella stessa, ed è stata scattata durante una delle loro lunghe passeggiate tra i vicoli della capitale.

8 anni fa, oggi. Io, te, Villa Borghese e le nostre lunghe, infinite chiacchierate. ‘Canti davvero bene, sai?’. Che ridere pensarci oggi.

Questa la didascalia della giovane influencer romana sulla foto “d’epoca”.

Poi, subito dopo, un’altra storia nella quale però appare una foto di oggi. Anzi, dell’anno scorso, ma comunque contemporanea per così dire.

In questo caso la didascalia è servita semplicemente a ricordare quale meraviglioso viaggio abbiano percorso loro due, sempre insieme e sempre più affiatati.

La storia tra Damiano David e Giorgia Soleri

Insomma, Damiano David e Giorgia Soleri, sebbene siano usciti allo scoperto come coppia solo da poco più di un anno, in realtà formano una coppia da tantissimi anni.

Sono cresiuti insieme, in tutti i sensi. A livello personale e soprattutto professionale.

Damiano, partito dai vicoli romani, insieme ai suoi compagni dei Maneskin ha letteralmente conquistato il mondo. Prima il secondo posto ad X Factor, poi la vittoria al Festival di Sanremo e l’ingresso in tutte le classifiche mondiali.

L’apice della carriera della giovane band romana è arrivata sicuramente l’anno scorso, quando hanno aperto il concerto niente meno che dei Rolling Stones nel loro concerto di Las Vegas.

Giorgia, invece, da molto tempo molto seguita e apprezzata sui social, è diventata famosa anche come attivista. I suoi messaggi di solidarietà verso tutte le ragazze che, come lei, soffrono di vulvodinia ed endometriosi, l’hanno resa molto apprezzata in tutto il paese.