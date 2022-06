Hai le verruche? Ecco un rimedio casalingo semplice e facile per eliminarle

Le verruche possono rappresentare un fastidio e un grande disagio. Il loro aspetto infastidisce molti di noi, per non parlare del fatto che possono aggrapparsi a vestiti e tessuti provocando dolorosi strappi. Cercare di liberarsene con la forza non è una buona idea, per questo oggi vogliamo proporvi un rimedio casalingo semplice per eliminarle.

Le verruche sono escrescenze cutanee benigne causate da agenti patogeni come il virus del papilloma umano (HPV). Per chi non ne fosse a conoscenza, questo virus infetta le cellule della pelle e cambia il modo in cui si riproducono. Le cellule extra vengono espulse in superficie formando verruche.

Ci sono molte creme in commercio con promesse miracolose e ingredienti misteriosi che si presentano come una soluzione. Quando si tratta della salute del tuo corpo, è molto importante conoscere tutte le caratteristiche di questi prodotti. La maggior parte di essi contiene acidi forti e industrializzati che possono macchiare la pelle se usati in modo errato. Vi consigliamo di consultare un dermatologo prima del loro utilizzo.

Esiste, tuttavia, una soluzione che non ha bisogno di un miracolo o di acidi industrializzati per aiutarti con il problema delle verruche. Questa ricetta utilizza ingredienti fatti in casa che si trovano in qualsiasi casa ed è molto semplice e facile da realizzare. Ti serviranno:

due spicchi d’aglio, una cipolla e due cucchiaini di bicarbonato. Schiacciate l’aglio e la cipolla e poi aggiungete il bicarbonato, mescolando bene fino a formare una pasta. Applicare la pasta sulla verruca e coprire con un batuffolo di cotone.

Quindi fissa il cotone con del nastro adesivo. Applica la crema sulla verruca ogni giorni fino a quando non vedrete il risultato. Nonostante si tratti di un metodo semplice e naturale, prima di procedere con la sua applicazione, vi suggeriamo di consultare il vostro medico di fiducia.