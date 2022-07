Hai questi punti rossi in qualche area del tuo corpo? Ecco allora cosa devi sapere

Quando si arriva in età avanzata è abbastanza comune che sulla pelle appaiano dei punti rossi. Tuttavia l’età non è il fattore fondamentale per la comparsa di queste macchie, dal momento che possono averle anche i giorni con un’età compresa tra i 20 e i 30 anni. La maggior parte dei casi può comparire dall’età di 40 anni.

Il loro nome medico è angiomi capillari acquisiti e sono stati descritti dalla dottoressa Maria Rosa Marti, nota dermatologa, con queste parole:

Sono piccoli capillari che irrigano il tessuto dermico che si dilatano e non possono tornare allo stato originale, si danneggia, così a poco a poco si crea come una piccola pozza di sangue che finisce per assumere una forma tondeggiante.

E, continuando, la dottoressa ha affermato:

Attualmente non si sa con certezza perché appaiano ma il sole potrebbe essere la causa del loro aspetto. Ecco perché, in mancanza di conoscenza, diversi dermatologi sono certi delle loro opinioni, e attraverso questo si creano diverse ipotesi sugli angiomi capillari acquisiti.

In conclusione Maria Rosa Marti ha dichiarato:

Fino ad ora l’età è il fattore più determinante e poi il tempo, tutte le persone tenderanno alla comparsa di questi punti rossi. Queste vesciche sono segni dell’invecchiamento della nostra pelle.

Inoltre la dermatologa ha svelato che la comparsa delle macchie non dipende dal sesso. Dunque i punti rossi possono comparire compaiono nella pelle della persona, indipendentemente dal sesso, e a qualsiasi età.

L’Accademia Spagnola di Dermatologia e Venereologia (AEDV) spiega che le tecniche laser sono abbastanza buone per rimuovere le imperfezioni della pelle, dalle rughe alle cicatrici o altre lesioni, quindi sarebbe una buona opzione.

Se eliminiamo queste fastidiose vesciche non significa che in futuro non compariranno più, poiché si tratta di un processo di invecchiamento fisiologico. Ora che sai di poter stare tranquillo, ma non dimenticare comunque di andare dal tuo medico per un controllo quei puntini rossi che appaiono sulla tua pelle.