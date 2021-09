Ecco un’altra delle donne dello spettacolo italiano, che da qualche giorno ha deciso di aggiungersi al club di coloro che, almeno una volta nella vita, hanno reso pubbliche delle loro foto d’infanzia. La bellissima bimba nelle foto che troverete di sotto, è Elenoire Casalegno. Avevate capito che si trattava di lei?

Che sia una festa della mamma o del papà da celebrare, un compleanno di un nonno o di un fratello. Insomma, ormai chiunque, trova sempre un’occasione di mostrare ai propri follower di Instagram degli scatti della sua infanzia.

Chiaramente, se si tratta di un personaggio noto dello spettacolo, il post in questione riceve sempre un grande seguito, un gran numero di visualizzazioni e reazioni.

Le foto che vi mostriamo oggi sono quelle di una piccolissima Elenoire Casalegno.

Nata a Savona il 28 maggio del 1976, Elenoire diventa famosa per la prima volta agli inizi degli anni ’90, grazie alla sua relazione con Vittorio Sgarbi. I due resteranno insieme dal 1993 al 1997.

Successivamente, inizia una lunga e soddisfacente carriera nel mondo della televisione e della moda. Ad oggi è considerata una delle modelle, attrici e presentatrici più apprezzate del panorama italiano. Indimenticabili i suoi lavori in programmi come Scherzi a Parte, Festivalbar e Pressing. Negli ultimi anni, inoltre, è stata spesso presenza fissa nel salotto di Domenica 5 insieme a Barbara D’Urso.

Nessun compleanno o ricorrenza particolare. A spingere Elenoire a pubblicare le sue foto del passato, è stato semplicemente un film.

Il film in questione è “Luca“, il nuovo lungometraggio targato Disney, che racconta le avventure di un bambino, ambientate nella bellissima laguna ligure. La stessa in cui è nata e cresciuta anche la stessa Elenoire.

Ieri ho visto il film di animazione Luca di Disney e Pixar, in esclusiva su @disneyplusit, ambientato in Liguria. Come per magia, mi sono ritrovata bambina, è stato un tuffo nel passato. Già, proprio come Luca, anche io ho trascorso la mia infanzia in quei luoghi, e su quelle spiagge sono nati importanti legami, grandi amicizie. Così, non ho resistito, e ho cercato tra i cassetti quei ricordi. Sono emerse foto che non vedevo da tempo; immagini, emozioni, incastonate nella mia mente. Gioia, allegria, spensieratezza…questa è la magia dei film di animazione, questa è la magia di Luca.