Si chiamano Marcus, Travell e Marcellino McBride e sono tre fratelli che hanno avviato la loro attività di giardinaggio, con l’aiuto della gente del quartiere. Tutti sono rimasti stupiti dalla loro voglia di lavorare, ma anche di aiutare il prossimo.

Non si sono mai tirati indietro, quando hanno visto dei signori del loro quartiere in difficoltà, sono felice di poter fare qualcosa di utile. La loro mamma è molto orgogliosa di loro.

La storia di questi 3 bambini, di 12, 10 e 9 anni è iniziata lo scorso anno. Erano in casa ed un’anziana signora che abita nella stessa zona, aveva difficoltà a trovare chi potesse aiutarla con il giardino.

I tre fratellini si sono presto fatti avanti ed infatti, grazie alle attrezzature che avevano in casa, sono riusciti a tagliarle l’erba ed a sistemarle tutte le piante che aveva intorno all’abitazione.

La mamma Terri è rimasta davvero stupita del lavoro che hanno svolto ed infatti si è subito complimentata con loro. I bambini erano felici e da quel momento hanno deciso di avviare la loro attività.

L’inizio dell’attività dei tre fratelli molto piccoli

La voce si è diffusa in tutto il quartiere in pochissimo tempo. Di conseguenza Marcus, Travell e Marcellino hanno ricevuto tantissime chiamate. La gente del posto è rimasta a bocca aperta dalla dedizione che hanno nel loro lavoro.

Con l’arrivo della primavera le telefonate per questi ragazzini sono aumentate notevolmente. La mamma non credeva che avrebbero portato avanti l’attività per tutto questo tempo.

Però visto l’impegno, ha deciso di aiutarli con le spese per acquistare il materiale necessario. La donna in un’intervista ha dichiarato: