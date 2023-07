La storia di questa giovane mamma ed ex Miss Herforshire, si è diffusa in tutto il mondo. Kristie Haysman, nel 2015, è stata punta da una zecca e da quel momento la sua vita è peggiorata drasticamente.

Era un giorno come un altro, quando si è resa conto di essere più stanca del solito. Le sue condizioni sono peggiorate sempre di più, fino ad impedirle di vivere la vita in modo normale. Così, ha deciso di farsi visitare, non immaginando di ricevere una diagnosi sbagliata. I medici le hanno detto che probabilmente era stata colpita da un’infiammazione o aveva una malattia autoimmune. Le cure sbagliate hanno soltanto peggiorato le sue condizioni anno dopo anno.

Kristie Haysman sentiva che qualcosa non andava e si è sottoposta ad altri esami specifici. Poi un giorno è arrivata la giusta diagnosi, aveva la malattia di Lyme. La giovane mamma l’aveva contratta dopo la puntura di una zecca.

Le parole di Kristie Haysman

Se avessi ricevuto una diagnosi corretta, avrei potuto vivere senza dolore, invece adesso il mio corpo si sta spegnendo. Sono costretta a stare a letto e ha dovuto rinunciare al mio lavoro. Ero una podologa ma ora non posso più usare le mani. Prendevo degli steroidi per la stanchezza e tanti antidolorifici. Ho deciso di raccontare la mia storia per mettere in guardia quante più persone possibili. Il test per la malattia di Lyme può cambiare la vita, se ti dicono di avere una malattia autoimmune, devi farlo.

La malattia di Lyme è un’infenzione che viene trasmessa dalle zecche. Si presenta inizialmente con un rash cutaneo, ma se non diagnosticata in tempo, nei mesi successivi va ad alterare le condizioni neurologiche, cardiache e articolari.

La vita di questa giovane mamma è cambiata per sempre e oggi ha voluto che la sua storia si diffondesse in tutto il mondo, per aumentare la consapevolezza delle persone e fare in modo che nessuno si ritrovi a vivere quello che sto vivendo lei.