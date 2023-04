Il gesto di un nonno in lutto quando vede un bambino, commuove una madre fino alle lacrime

La storia di questa madre ha scaldato il cuore di tantissime persone, che l’hanno ringraziata per aver condiviso sui social un momento così commovente. Quando incontriamo una persona, non sappiamo mai quello che si porta dentro. Ecco perché dovremmo essere sempre gentili con il prossimo.

Era un normalissimo giorno per Alyssa, questo in nome della madre, quando ha deciso di recarsi al Target con il suo bambino Owen.

Il piccolo aveva appena iniziato a dire qualche parolina e ad interagire con le persone che lo circondavano. Alyssa lo ha sempre lasciato esprimersi, perché sapeva che quello era il suo modo per scoprire il mondo. Ma non dimenticherà mai quanto accaduto dentro quel negozio.

Owen è subito stato attratto da uno scaffale piano di dinosauri giocattolo. La sua mamma era disposta a comprargliene uno, ma il piccolo non riusciva a scegliere. Così, ne ha presi tre e li ha messi nel carrello.

Prima che la mamma intervenisse, un anziano uomo si è avvicinato al bambino. Ha iniziato a sorridere e a giocare con lui con i dinosauri.

Alyssa si è subito fatta avanti per controllare le sue intenzioni. Ma non appena lo ha guardato, l’anziano signore ha preso 20 dollari e li ha messi nel taschino della maglietta del piccolo. Poi, si è rivolto alla sua mamma e le ha detto:

Poi, ha accarezzato la schiena di Owen e con le lacrime agli occhi, si è allontanato.

Alyssa è rimasta senza parole, è scoppiata in lacrime al centro del negozio ed ha deciso di raccontare la storia sui social, perché tutti devono sapere che grandi persone esistono ancora al mondo.

Questi tre dinosauri hanno più significato di quanto avessi mai pensato potesse avere un giocattolo di Target. Ci aggrapperemo a questi ricordi per sempre! Quella stessa notte, ho pregato che Dio mi desse la capacità di essere in grado di insegnare ad Owen quello che ha fatto per quel gentiluomo e quello che il gentiluomo ha fatto per noi.