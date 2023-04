Alcuni giorni fa si era diffusa la notizia della nascita della figlia di Ana Obregon, star spagnola della televisione e del cinema. Ieri, con un post sui suoi social, la stessa 68enne ha spiegato che la bimba, nata da una mamma surrogata, è stata concepita dal seme di suo figlio Alex, defunto nel 2020 a soli 27 anni. La notizia ha ovviamente provocato un gran clamore.

Nata a Madrid nel 1955, Ana Victoria García Obregón, meglio nota come semplicemente Ana Obregon, è uno dei personaggi più noti dello spettacolo in Spagna.

Cinema, musica e televisione sono stati il suo mondo per decenni e negli anni ha conquistato un successo incredibile non solo in terra iberica, ma anche all’estero.

Diverse anche le storie d’amore con personaggi celebri, ma la più importante è stata senza dubbio quella con il conte italo-spagnolo Alessandro Lecquio di Assaba y Torlonia, nipote di Beatrice di Borbone-Spagna. Relazione che fece naufragare il matrimonio tra quest’ultimo e la modella italiana Antonia Dell’Atte.

Da questo amore nacque un figlio, di nome Alex, che purtroppo era venuto a mancare nel 2020, a soli 27 anni, per le complicanze dovute ad un tumore che non gli ha lasciato scampo.

Come è nata la figlia di Ana Obregon

Credit: Hola

Alcune settimane fa la 68enne è stata immortalata dai paparazzi all’esterno di una clinica privata di Miami, mentre teneva in braccio una bimba, la sua bimba, appena nata da una madre surrogata.

A qualche giorno di distanza la stessa attrice ha pubblicato un post che ha fatto molto discutere per il suo contenuto.

A quanto pare la piccola sarebbe stata concepita dal seme di Alex, il figlio defunto di Ana Obregon. In breve, la piccola sarebbe sua figlia legalmente, ma sua nipote dal punto di vista biologico.

Nel post si legge: