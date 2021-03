Pasqua 2021 si avvicina e con essa anche le tradizioni tipiche di questo periodo. Sarà sicuramente una Pasqua diversa anche quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Tuttavia, è possibile renderla speciale ricorrendo ad alcune usanze tipiche del periodo. Tra queste, scopriamo il significato dell’albero di Pasqua.

Le origini dell’albero di Pasqua affondano nel Nord Europa. Tuttavia, è questa una tradizione che sta prendendo piede anche in Italia. Infatti, in questi ultimi anni gli italiani sono soliti ricorrere a questa usanza che sta diventando sempre più popolare. Ma conoscete il suo significato?

C’è da dire che l’albero di Pasqua può essere considerato un simbolo religioso, a differenza dell’albero di Natale che è invece pagano. Le spiegazioni di questa diffusa tradizione sono varie, tuttavia il significato più importante è legato alla religione cristiana.

Infatti, l’albero di Pasqua è anche detto albero della vita in quanto rappresenta la Resurrezione di Gesù e la redenzione dell’uomo. Questo simbolo è citato nella Bibbia, più precisamente nel passo della Genesi in cui troviamo scritto:

Il Signore Iddio fece germogliare l’albero della vita in mezzo al giardino.

É dunque un simbolo religioso che affonda le sue radici nella Bibbia.

Il significato dell’albero di Pasqua, cosa serve per prepararlo?

Se avete intenzione anche voi di preparare l’albero di Pasqua nelle vostre case, non dovete fare altro che comprare uova colorate e ramoscelli. Inoltre, la domenica delle palme è possibile aggiungere all’albero qualche rametto benedetto. Tuttavia, la tradizione vuole che nella sua preparazione vengano seguite delle regole.

Infatti, l’albero dovrebbe essere preparato prima che inizi la Quaresima e rimanere intatto per tutti i 40 giorni. Inoltre, è consigliato non finire il lavoro in un’unica fase, ma aggiungere le decorazioni giorno per giorno. Una volta apprese queste semplici regole, potete sbizzarrirvi con la fantasia per realizzare il vostro albero pasquale.