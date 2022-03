L'idea geniale di James Alvarez per onorare la morte di sua moglie, avvenuta un anno prima

Un uomo chiamato James Alvarez per onorare la moglie, morta a soli 23 anni, ha voluto fare qualcosa di davvero speciale. Ha ricreato il servizio fotografico che la donna ha fatto in gravidanza, ma insieme alla sua bambina, che aveva appena compiuto un anno.

CREDIT: GRISEL LEYVA

La loro storia ha commosso migliaia di persone ed in tanti stanno scrivendo dei messaggi bellissimi a questo papà, che desidera solo poter mantenere vivo il ricordo della giovane donna.

Yesenia Aguilar aveva 23 anni e nel momento in cui ha scoperto di essere in dolce attesa, era al settimo cielo. Desiderava solo poter conoscere la sua bimba e poterla tenere tra le sue braccia.

Tuttavia, ad agosto del 2020 è avvenuto l’impensabile. Mentre la coppia stava passeggiando sulle strade di Anaheim, a Los Angeles, una donna alla guida in stato di ebbrezza li ha travolti.

CREDIT: GRISEL LEYVA

Yesenia sin da subito è apparsa in gravi condizioni. Di conseguenza una volta in ospedale, i medici per cercare di salvare la piccola, l’hanno sottoposta d’urgenza ad un cesareo. Però alla fine dell’intervento, il cuore della mamma aveva ormai cessato di battere.

La bellissima iniziativa di James Alvarez per onorare la morte della moglie

Così il giorno in cui la piccola Adalyn fa il compleanno, è anche l’anniversario della morte di sua madre. Per questo il papà, ha voluto ricreare qualcosa di unico per il suo primo anno di vita.

James ha chiamato la stessa fotografa che ha fatto il servizio a Yesenia. Inoltre, ha vestito la bambina con un abito molto simile a quello della mamma ed anche lui ha usato la stessa camicia e gli stessi pantaloni.

Il risultato è stato davvero meraviglioso e tantissime persone ne sono rimaste a bocca aperta. James in un’intervista ha raccontato:

CREDIT: GRISEL LEYVA