Jan Campbell è un’artista di origini irlandesi il quale è riuscito a cogliere tutta la bellezza di un semplice frutto. Si tratta dell’avocado, in particolare dei suoi semi. La donna ha avuto la brillante idea di trasformare il nocciolo dell’avocado in magiche creature in miniatura. Scopriamo insieme tutte le sue incredibili opere.

Quanti di voi si sono mai chiesti quali usi alternativi si potessero fare con il seme di avocado? A dare una risposta a questa domanda è Jan Campbell e grazie a lei il nocciolo del frutto non finisce più nella spazzatura. L’artista irlandese ha effettuato un’analisi artistica del prodotto ed ha provato ad immaginare come sarebbe stato quest’ultimo una volta scolpito. Il risultato è stato sorprendente!

L’avocado è un frutto esotico ricco di grassi il quale si può gustare da solo oppure lo si può inserire in moltissime ricette. Di questo frutto generalmente si utilizza la polpa ma anche il suo seme è commestibile e se ne possono fare vari usi.

Il seme di avocado è ricco di amminoacidi, acidi grassi e fitosteroli e l’uso più comune è quello di farlo germogliare. In alternativa può essere utilizzato in cucina grattugiandolo sulle insalate oppure per preparare un infuso. Tuttavia, l’idea più geniale di trasformare il seme di avocado dallo scarto alla risorsa è quella di Jan Campbell la quale si è ispirata a degli incredibili personaggi celtici.

Il lavoro di Jan Campbell consiste nel ritagliare il seme di avocado e, così come si fa con le pietre, la donna lo scolpisce e lo trasforma in una creatura magica. L’artista irlandese vende le sue opere attraverso il suo sito web Avocado Stone Faces in cui è possibile acquistare anche altre creature in bronzo.

Le persone hanno anche la possibilità di ammirare i suoi fantastici progetti sui social network, in particolare sul profilo Facebook dell’artista, il quale conta circa 68mila followers. Le sue idee servono come accessori, ciondoli o semplicemente come statue e souvenir della cultura celtica del paese.