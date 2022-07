Jennifer e Bill, diventati famosi per essere i protagonisti del programma televisivo “Il nostro piccolo grande amore”, hanno emozionato per anni il pubblico di Real Time. La serie è andata in onda fino al 2017.

Jen, nonostante la sua altezza di 96,5 cm, è riuscita a diventare una neonatologa presso l’ospedale pediatrico del Texas. Bill, con un’altezza di 122 cm, è invece un uomo d’affari che si occupa di forniture mediche e di telemarketing.

Entrambi, Jennifer Arnold e Bill Klein, sono affetti da nanismo. Il loro non è stato affatto un passato facile e anche se oggi appaiono sorridenti, sempre più innamorati, hanno voluto rivelare al mondo ciò che sono stati costretti a subire.

Jennifer, quando aveva 18 anni, è stata costretta a sottoporsi a 22 interventi chirurgici presso l’ospedale Johns Hopkins di Baltimora. Per colpa delle operazioni, non poteva frequentare la scuola ed era costretta a stare a casa. Tre mesi di recupero e dalle sei alle otto settimane di riabilitazione. Ogni volta che saliva su quel tavolo operatorio, pensava di non risvegliarsi mai più.

Per non parlare dei colloqui di lavoro. Dopo pochi minuti, si concentravano solo sulla mia statura.

Bill, invece, è stato spesso vittima di bullismo. Un giorno, mentre si trovava all’Università di New York, otto studenti lo hanno aggredito, lanciandogli addosso qualsiasi oggetto e offendendolo con pesanti parole. Alla fine, per farli fermare, qualcuno ha dovuto chiamare la polizia.

Il ragazzo si sentiva solo, incompreso e spesso cercava rifugio nell’alcol. Era entrato in un tunnel di depressione, tanto che arrivò anche a pensare di togliersi la vita.

Sono salito sul davanzale della finestra, ho guardato giù, nel posto un cui sarei morto.

Fortunatamente, le loro vite sono cambiate nel 2006, quando si sono incontrati ed hanno iniziato la loro storia d’amore. Oggi si sostengono a vicenda, affrontano la vita con il sorriso e hanno adottato due figli, William e Zoe, entrambi affetti da nanismo. Due ragazzi che stanno crescendo grazie all’immenso amore di due meravigliose persone.