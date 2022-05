Una storia davvero emozionante è quella di Jim Macskill e di sua figlia Devon. I due si sono riabbracciati 35 anni dopo averla data in adozione. Tuttavia, l’uomo non ha mai smesso di cercarla ed ha passato ogni compleanno e Natale, a pensare alla sua bambina.

Questa vicenda ha spezzato i cuori di moltissime persone ed in tanti sono felici, perché dopo tanto è arrivato il lieto fine che tutti sognavano.

Jim aveva solo 15 anni, quando ha scoperto di aspettare questa bambina insieme ad una sua compagna. In un primo momento avevano intenzione di tenerla e lui ne era al settimo cielo.

Però, poco tempo dopo la ragazza ha cambiato idea, poiché vista la loro giovane età la piccola avrebbe sofferto con entrambi. Per questo ha deciso di darla in adozione e sembrava essere la soluzione più giusta per la neonata.

Jim era triste, perché in realtà lui già voleva molto bene alla figlia. Infatti quando la piccola Devon è venuta al mondo il padre ha avuto la possibilità di stare con lei solamente 10 minuti ed è proprio in questo lasso di tempo che ha capito che avrebbe fatto il possibile per ritrovarla.

Ha preso con sé anche una collana con il suo nome, affinché gliel’avrebbe potuta restituire un giorno, quando si sarebbero rivisti.

Il primo incontro dopo 35 anni di Jim Macskill e della piccola Devon

Per 35 lunghi anni questo papà ha pregato ed ha sperato di ritrovare la sua bambina. Passava ogni festa ed ogni compleanno a pensare a lei e desiderava solo poterla riabbracciare.

Il miracolo è avvenuto un giorno per caso, nel 2013, quando dopo aver fatto alcune ricerche, ha capito di dover cercare su Facebook una ragazza chiamata Nicole Stefanick. Ecco il video della storia di seguito:

Quando l’uomo ha visto le foto di quella donna è scoppiato a piangere, ha capito che era sua figlia, proprio perché era la fotocopia di sua madre. Le ha subito mandato un messaggio ed i due hanno avuto la possibilità di ritrovarsi dopo tanto tempo. La figlia ha capito la situazione che sono stati costretti a vivere alla sua nascita.