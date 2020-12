Svolta nella vita della figlia di Briatore: la ragazza segue le orme della sua famosa madre

Era (forse) già tutto scritto nelle stelle. Bellissima come la madre, Leni, la figlia che la top model Heidi Klum ebbe nel 2004 dall’imprenditore Flavio Briatore, è alla sua prima grande opportunità professionale, reclutata per apparire sulla copertina di Vogue Germany.

La storia della figlia di Flavio Briatore

Leni non era sola, ritratta insieme alla madre per un servizio politicamente corretto e adatto a una giovane donna che ha tutto ciò che serve per seguire le orme del genitore. Figlia biologica di Flavio Briatore, la 16enne è stata adottata dal secondo marito di Heidi Klum, Seal. Fu proprio Flavio a raccontare in un’intervista di essersi trovato d’accordo con l’ex compagna e il cantante, che fosse quest’ultimo ad adottarla.

Il “sì” all’adozione

La Klum viveva a Los Angeles, Briatore a Londra, la distanza era diventata incolmabile. Potevano sentirsi un paio di ore al giorno, ma non era sufficiente e un neonato ha il bisogno di stare con la madre.

Poi, Heidi si è sentimentalmente a legata Seal e lui l’ha cresciuta. Loro tre – ha proseguito Flavio Briatore – hanno convenuto serenamente che era più sensato la adottasse lui, poiché un bambino deve crescere in una famiglia. I tre hanno comunque mantenuto buonissimi rapporti.

Tre papà

Leni ha condiviso sulla sua pagina Instagram lo scatto della copertina di Vogue, realizzata con mamma. In un commento pubblicato sotto l’immagine, Heidi Klum le ha scritto di essere consapevole che non è sempre facile essere sua figlia. È cresciuta con tre papà, non ha mai condotto una esistenza ‘normale’.

L’ex di Briatore orgogliosa per la sua piccola

Ma Leni riesce sempre a tirare fuori il meglio da ogni cosa. Heidi è davvero orgogliosa di lei e non solamente perché ha deciso di intraprendere tale strada. Sa sempre con esattezza cosa vuole e cosa non vuole. Heidi, che si rispecchia parecchio in Leni, è felice perché adesso la sua piccola potrà mostrare al mondo chi è.