La storia di un papà chiamato Jim Mcaskill ha commosso il mondo intero. Quando era solo un ragazzo, ha scoperto che la sua fidanzata era in dolce attesa.

Era spaventato, impreparato, ma allo stesso tempo disposto ad aiutarla e ad assumersi ogni responsabilità da padre.

Jim Mcaskill aveva solo 15 anni e non aveva la minima idea di come si facesse a crescere un figlio. Sia lui che la fidanzata andavano ancora a scuola.

Erano d’accordo, l’avrebbero tenuta e poi avrebbero affrontato tutto insieme. Ma dopo il parto, tutto è cambiato. La fidanzata ha deciso di dare quella bambina in adozione, contro la sua volontà.

Ho dovuto accettarlo, volevo soltanto salutarla, vederla per la prima ed ultima volta. Mi hanno concesso solo 10 minuti. Un’infermiera mi ha portato in una stanzetta, mi ha messo una vestaglia e mi ha portato Devon. Aveva il nasino paffuto e lei mi fissava come se sapesse chi fossi. L’ho baciata e le ho dato un piccolo abbraccio.