Nonostante la sua storia sia avvenuta diversi anni fa, il mondo continua a condividere le sue foto e ad elogiarlo come un eroe. Ma cosa ha fatto di così speciale Jimmy Amisia?

Jimmy Amisia era solo uno studente del Texas, quando un giorno la sua vita è cambiata per sempre. Si era recato per trascorrere le feste con la sua famiglia ad Haiti, il suo paese d’origine. Mentre passeggiava per strada, la sua attenzione è stata attirata da qualcosa di anomalo. Qualcuno aveva gettato un neonato nella spazzatura.

Aveva solo 4 mesi e si chiamava Emilio Angel Jeremiah.

La mentalità del posto non è stata affatto d’aiuto a Jimmy Amisia. Lo studente ha raccontato che intorno a lui si era radunata una folla, ma nessuno si avvicinava a quel bambino, perché credevano che fosse “maledetto”.

‘To me his cries were saying save me’

Jimmy Amisial shares the story of how he rescued a 4-month-old baby that was left in a dustbin near the orphanage he was volunteering at. https://t.co/PAiZ4D1jU3

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/LTWSu51uei

— Sky News (@SkyNews) August 8, 2022