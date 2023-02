Julian Hernandez è cresciuto con suo padre, senza sapere chi fosse davvero. Ha scoperto la verità mentre compilava i moduli per il college

L’incredibile storia di Julian Hernandez ha fatto il giro del mondo. Il ragazzo era scomparso dalla sua casa in Alabama quando aveva soltanto 5 anni. È cresciuto senza sapere chi fosse, finché un giorno non è capitata una cosa che ha cambiato per sempre la sua vita.

I suoi genitori si erano separati e la madre aveva ricevuto un biglietto dal padre del suo bambino, che la informava che non lo avrebbe mai più rivisto. La donna, terrorizzata da quelle parole, ha subito denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine. Era il 2002.

Il padre è fuggito lontano e ha cambiato la sua identità, così come quella di suo figlio. È riuscito a vivere e a crescere quel bambino nell’ombra. La sua mamma, invece, non si è mai arresa e non ha mai smesso di cercarlo.

Ogni volta che gli agenti avevano una pista, lei si mostrava ottimista e si convinceva che lo avrebbe riabbracciato. Ma, alla fine, si ritrovava sempre a dover far fronte all’ennesima delusione.

Julian Hernandez scopre la verità al college

Un giorno, mentre Julian Hernandez stava compilando i documenti per il college, si è reso conto che il suo numero di previdenza sociale non corrispondeva. Così, ha chiesto aiuto ad un consulente scolastico.

C’era qualcosa di strano e, andando più a fondo, è emerso che il ragazzo era indicato come persona scomparsa dal National Center for Missing and Exploited Children. Risultava rapito da suo padre all’età di 5 anni.

Il suo mondo è crollato in un istante. Le forze dell’ordine hanno arrestato il padre e tutta la verità è venuta a galla. Julian ha scoperto che la madre naturale era viva e che non aveva mai smesso di cercarlo. Ha avuto modo di conoscerla e riabbracciarla, ma non è mai riuscito ad odiare suo padre.

Ha pregato il giudice di non condannarlo, poiché crescere senza una madre era stato molto doloroso per lui, ma non avere più suo padre sarebbe stata la stessa cosa.

Alla fine, l’uomo è stato condannato a soli 4 anni di reclusione.

Una vicenda incredibile, che in poco tempo ha fatto il giro del mondo attraverso i social network.