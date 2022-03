Oggi abbiamo deciso di raccontarvi una storia davvero emozionante, che è diventata in fretta virale sui social. La protagonista è una ragazza di soli 23 anni, chiamata Kelsey Kulick, che nel giorno del suo matrimonio ha voluto stupire il marito e tutti i suoi familiari.

CREDIT: YOUTUBE

Michael ed i suoi genitori sono sordo muti. Di conseguenza il desiderio della sposa era proprio quello di lasciarli a bocca aperta. Per fortuna è riuscita nel suo obiettivo.

Michael e Kelsey si sono conosciuto più o meno un anno fa. Tra loro è nato un amore unico e speciale. Infatti pochi mesi dopo essersi conosciuti, hanno deciso di organizzare il loro matrimonio.

La data prevista per le nozze era il 13 novembre 2021. Tuttavia, in quei mesi di preparativi, la giovane sposa voleva sorprendere il marito, proprio per dimostrargli ciò che prova per lui.

CREDIT: YOUTUBE

Infatti grazie all’aiuto di una zia dell’uomo, che è sposata a sua volta con una persona sordo muta, è riuscita ad imparare il linguaggio dei segni. Era felice di farlo, ma aveva anche paura, poiché credeva di fare qualcosa di sbagliato.

La clip virale del matrimonio di Kelsey Kulick

CREDIT: YOUTUBE

La cerimonia è stata celebrata al Gore Creek Wedding Venue, a Boaz, in Alabama. In pochi erano a conoscenza della sorpresa che la sposa aveva preparato. Infatti è proprio quando è arrivato il momento delle promesse che gli invitati sono rimasti a bocca aperta.

Quando è arrivato il momento di Kelsey, ha iniziato a muovere le mani e quando Michael ha capito cosa stava facendo, non è proprio riuscito a trattenersi. L’uomo ed anche i suoi genitori sono scoppiati a piangere.

Tutti i presenti sono rimasti a bocca aperta. Anche Kelsey in realtà era stupita, perché non credeva di poter mai fare una cosa simile. Ecco il video di ciò che è successo ed il racconto dei due ragazzi:

La sposa in un’intervista con il DailyMail, ha dichiarato: “Questo per me era molto importante, perché era un modo per comunicare con lui e la sua famiglia. Anche se non parlo bene, volevo farlo per rispetto nei loro confronti. In quei minuti ero molto nervosa, perché desideravo che quel momento fosse perfetto!”