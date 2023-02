La commovente storia di oggi ha come protagonista un uomo di 87 anni chiamato Bill Cordes.

Bill Cordes ha trascorso la maggior parte della sua vita a cercare suo fratello. Quando aveva soltanto sette anni, un assistente sociale lo strappò via dalle sue braccia e da quel momento non ebbe più sue notizie.

Ricordo di averlo preso in braccio e di essere corso verso casa, volevo nasconderlo in un armadio. Quelle persone mi hanno fermato sotto il portico e mi hanno spiegato cosa stava succedendo. Hanno detto che era meglio così e che mio fratello sarebbe stato in buone mani. Quella è stata l’ultima volta che l’ho visto.

Era solo un bambino di sette anni e non poteva capire il motivo per cui quelle persone avevano preso il fratello. La madre era stata considerata inadatta a crescere i suoi figli. Lui voleva soltanto proteggere Robert.

I due fratelli hanno continuato a crescere e a vivere vite completamente diverse. Si sono trasferiti in altri stati e si sono anche sposati.

Tutto è cambiato quando un giorno, la nipote di Bill, Dana, ha voluto aiutarlo a cercare suo fratello. Una ricerca proseguita per oltre 20 anni.

L’ho cercato per 20 anni, non avevamo molte informazioni. Poi è arrivato quel giorno che non dimenticherò mai, per me era surreale.