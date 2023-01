Un pescatore ha pubblicato una foto sui social e in poco tempo ha fatto il giro del mondo: "Allontanatevi subito, potrebbe essere pericoloso"

La foto è diventata virale sui social, qualcosa di incredibile, che non capita di vedere tutti i giorni. A diffonderla, è stato il pescatore Mark Watkins. Inizialmente aveva pensato che si trattasse di una mongolfiera caduta, ma poi ha realizzato la triste verità.

Dopo uno sguardo più attento e più da vicino, si è reso conto che era la carcassa gonfia di una megattera: “Era incredibile, l’odore non tanto”.

La spiegazione del pescatore che ha diffuso la foto virale

Era accaduto lo stesso processo che si usa per far esplodere le carcasse di una balena. I gas si accumulano all’interno dello stomaco, che inizia a gonfiarsi, fino ad esplodere, mentre il corpo si decompone.

“Lo strato della pelle impedisce ai gas di fuoriuscire, diventa un enorme palloncino. Lo smaltimento delle balene non è un processo facile e, in questi casi, affonderà prima di poter raggiungere la riva, trovando la propria tomba nell’acqua e diventando cibo per le creature degli abissi”.

Il pescatore che ha pubblicato la foto diventata virale, ha poi spiegato che quanto accaduto al grande animale, rimarrà per sempre un mistero. Condividendo la foto, ha voluto allertare le persone che potrebbero trovarsi in una situazione come la sua. Alla vista di quell’enorme pallone, bisogna allontarsi subito, prima che esploda.

Il caso del 2004 a Taiwan

Uno dei casi più noti di un’esplosione spontanea, è avvenuto nel 2004 a Taiwan, durante il trasporto dell’animale per l’effettuazione dell’autopsia. Solo in seguito, si scoprì che l’enorme capodoglio era stato speronato da una grande nave ed era deceduto per i conseguenti danni alla colonna vertebrale.

Una folla di abitanti si era riunita per vedere lo spostamento del capodoglio e proprio mentre, il camion attraversava il centro di Tainan, è accaduto l’impensabile. I resti dell’animale hanno raggiunto negozi, macchine e perfino le persone. Fortunatamente, senza provocare feriti. Un episodio non piacevole da immaginare e chi ne è stato testimone, non dimenticherà mai quell’odore terribile.