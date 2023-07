Il papà criticato per la foto con il suo bambino sui social: "Trovo preoccupante che vi dia fastidio". Dopo la sua risposta tutti lo hanno applaudito

Questa storia, diventata virale sui social negli ultimi giorni, ha come protagonista un papà di nome Tom. L’uomo ha condiviso uno scatto con il suo bambino e in poco tempo si è ritrovato sommerso da una pioggia di critiche. Voleva esprimere il suo amore per il piccolo, libero sul suo profilo social personale. Ma gli haters sono sempre dietro l’angolo, pronti ad attaccare chiunque. Abbiamo forse dimenticato il detto “Chi si fa i fatti suoi campa 100 anni?”.

Ma cosa ha pubblicato papà Tom di così scandaloso? Una foto mentre bacia sulle labbra il suo bambino di 5 anni. Non si è mai fatto problemi a condividere i momenti felici con la sua famiglia, ma negli ultimi scatti, è stato attaccato da molte persone. Utenti che lo hanno accusato di mettere il proprio figlio in pericolo. Rischio di malattie e infezioni.

Stufo di non riuscire a condividere foto felici sui social, Tom qualche giorno fa ha deciso di rispondere per le rime ad uno dei tanti haters.

Trovo preoccupante che ti dia fastidio. Bacerò mio figlio, il mio bambino di 5 anni, per tutto il tempo che riterrò necessario e finché me lo permetterà. Lo amo da morire ed è il mio migliore amico. Un giorno non vorrà che lo faccia e probabilmente non vorrà avere molto a che fare con me. Quindi, per ora, continuerò così.

In poco tempo, sono arrivati tantissimi genitori in difesa del papà. Tutti hanno condiviso il suo pensiero, raccontando le proprie esperienze con i figli.

Forse quelle persone hanno ragione, lo consigliano anche i pediatri di non baciare in bocca i propri bambini. Ciò che Tom ha voluto dire a tutti è però ben diverso. A volte bisogna guardare e tenere per se ciò che si pensa. Si può dare un consiglio ad un amico, ma non è giusto criticare un uomo che ama il suo bambino, pubblicamente, davanti a tutto il mondo del web.