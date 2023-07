Non ci ha pensato due volte, quando Luke Laidley ha visto quei bambini in difficoltà si è gettato nel lago

In queste ore l’intero mondo parla di lui, un papà eroe che ha dato la sua vita per salvare dei bambini. Il suo nome è Luke Laidley ed ha sempre vissuto per aiutare gli altri, dopo essere sopravvissuto all’indimenticabile 11 settembre.

Luke Laidley, 43 anni, si trovava sulla sua barca nel lago Michigan, quando ha notato alcuni bambini in difficoltà, caduti in acqua. Non ci ha pensato due volte ad intervenire, si è tuffato ed ha portato in salvo i minori. Li ha trascinati fino alla sua barca, chi era con lui lo ha aiutato ad issarli, ma quell’immensa fatica gli è costata la vita. L’uomo è deceduto dopo un vero e proprio gesto eroico.

I presenti lo hanno portato in salvo a loro volta, ma non appena raggiunta la sua barca, si sono resi conto delle gravi condizioni. Hanno cercato invano di rianimarlo, mentre raggiungevano la riva. Luke è stato poi affidato alle cure dei paramedici, che nel frattempo avevano raggiunto il luogo dell’incidente. Gli hanno fornito un supporto vitale e lo hanno trasportato con immediata urgenza in ospedale. Purtroppo, poco dopo il suo cuore si è fermato per sempre tra le mura della struttura sanitaria.

Era un papà di 3 figli che viveva a Chicago. Quel giorno era andato in barca con alcuni amici, quando ha udito le grida di alcuni bambini. Non poteva lasciare che rischiassero la propria vita e così si è gettato da eroe. Il 43enne era un sopravvissuto all’11 settembre, l’attentato alle Torri gemelle. Si trovava al 61esimo piano ed era riuscito a scappare prima del crollo.

La famiglia ha raccontato che da quel giorno era cambiato, aveva cambiato la sua filosofia di vita. Ripeteva sempre che ogni giorno doveva essere vissuto con uno scopo e non c’era cosa più importante dell’aiutare il prossimo. I suoi cari hanno voluto donare gli organi, perché è ciò che avrebbe voluto. Dopo quei bambini, il papà eroe potrà salvare altre persone.