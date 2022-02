Il mondo della musica britannica ma non solo, hanno da poche ore appreso la notizia della morte di Jamal Edwards. Il produttore aveva solo 31 anni e le cause del decesso non sono state ancora rese note. Tuttavia, tenendo conto del fatto che fino a poco tempo fa si era mostrato in pubblico in salute, si suppone che si sia trattato di una malattia fulminante che non gli ha lasciato scampo.

Credit: jamaledwards – Instagram

Il suo nome era ormai un must nel mondo della musica inglese, ma anche in quella di tutto il mondo. Edwards si era creato letteralmente da solo, quando appena un anno dopo la nascita di YouTube, aveva aperto il suo canale, che ha permesso a tantissimi artisti di elevarsi a vere e proprie star.

A dare l’annuncio del suo decesso ci ha pensato l’ufficio stampa della Sbtv, la piattaforma fondata dallo stesso Jamal Edwards, che in passato aveva formato e lanciato al successo artisti del calibro, tanto per citarne uno, di Ed Sheeran.

Molto impegnato anche in campo benefico, il musicista era stato nominato ambasciatore del Prince’s Trust, ente di beneficenza giovanile, gestito dal Principe di Galles e che supporta i più giovani nel fondare le proprie società.

Nel 2014, grazie ai risultati ottenuti con la sua piattaforma online, era stato nominato anche Membro dell’Impero Britannico.

La sua ultima apparizione pubblica risale all’inizio di febbraio, quando ha partecipato ai Brit Awards.

Cordoglio per la morte di Jamal Edwards

Credit: jamaledwards – Instagram

La morte del rapper ha inevitabilmente scosso tutto il mondo della musica. Tantissimi gli amici e colleghi del mondo dello spettacolo che hanno voluto salutarlo con dei commoventi messaggi pubblicati sui social.

Adam Deacon, regista, attore, ma soprattutto grande amico di Jamal, ha scritto:

Oggi ero sul set quando mi è arrivata la tragica notizia della scomparsa del mio grande amico Jamal Edwards e sono ho sinceramente il cuore spezzato. Jamal era uno degli uomini più cari, concreti e umili che io abbia mai incontrato in questo settore. Ciò che ha raggiunto nella vita è sempre stata un’ispirazione ed è stato davvero notevole.

Credit: jamaledwards – Instagram

Anche il comico Michael Depaah, ricordando quale grande star Jamal fosse, ha voluto ripercorrere alcuni momenti della loro amicizia, vissuta al massimo fino agli ultimi giorni.